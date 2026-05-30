Изключително мъжество и характер показаха националите на България по минифутбол на Европейското първенство, което се провежда в Словакия. Нашите изоставаха с 0:3 от Чехия, но успяха да стигнат до епичен обрат за крайното 3:3 в последния мач от груповата фаза. С равенството България натрупа актив от 5 точки, който бе достатъчен за второто място в Група В.

Така родните футболисти се класираха за осминафиналите, където техен съперник ще е отборът на Франция. Двубоят е утре.

Мачът започна кошмарно за нашите момчета. Чехите показаха изключителна ефективност и се възползваха от всяка наша грешка през първата част.

В 19-ата минута Доминик Шмерда откри резултата (играе се в две полувремена по 25 минути).

Втората част започна още по-катастрофално. Вместо бърз отговор от родните национали, Чехия нанесе два светкавични удара чрез Есат Илязи (37) и Ондржей Падера (40). Така при резултат 0:3 само десет минути преди края, всичко изглеждаше загубено.

Точно когато никой не очакваше, нашите момчета показаха уникален характер и непримиримост, които дълго ще се помнят. Началото на великия обрат даде Момчил Кузманов. Само две минути след като получи жълт картон, той се реваншира по най-добрия начин и намали на 1:3 в 43-ата минута.

В 46-ата минута Кристиан Николов взриви трибуните с втори гол - 2:3!

Натискът ни стана смазващ и в първата минута на добавеното време Любомир Генчев се превърна в абсолютен герой, забивайки скъпоценното изравнително попадение за 3:3!