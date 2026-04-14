Треньорът на националния отбор на България по минифутбол - Николай Михов, е получил инсулт. Неприятната новина съобщиха днес от Българска Асоциация Минифутбол на своята официална страница във Фейсбук.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса информацията на БА Минифутбол:

УШИ, С ТЕБ СМЕ!

Приятели, днес поводът да ви известим, е една тъжна новина.

Треньорът на националния отбор по минифутбол Николай Михов е получил инсулт – тежко здравословно състояние, което изисква спешна медицинска намеса и последващо възстановяване.

Инсултът е сериозно изпитание, което променя живота за секунди. Но ако има човек, който знае как да се изправя срещу трудностите, това е Николай Михов. През годините той не просто ръководеше отбора – той изграждаше характери, вдъхновяваше играчи и показваше какво означава да бъдеш истински боец.

Под негово ръководство националният отбор по минифутбол постигна значими успехи и се утвърди като силен и сплотен колектив. Но отвъд резултатите, най-голямото му постижение остава духът, който създаде – дух на борба, дисциплина и вяра до последната минута.

Днес тази битка е негова лична. И както винаги, тя няма да бъде лесна. Но всички, които го познават, знаят – той е шампион не само на терена, но и в живота.

Сега е моментът да му върнем подкрепата. Да застанем зад него така, както той винаги е заставал зад своя отбор. Да покажем, че не е сам в тази битка.

Николай Михов е боец. Николай Михов е шампион. И днес всички ние сме с него.

Ще ви държим в течение на ситуацията.