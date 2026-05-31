Българският национален отбор по минифутбол изнесе поредния си мастърклас на Европейското първенство, което се провежда в словашката столица Братислава. Нашите разгромиха отбора на Франция с 6:1 и по този начин се класираха за четвъртфиналите.

Там съперник на България ще е тимът на Унгария, който днес отстрани Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи (2:2 в редовното време). Четвъртфиналът е на 2 юни от 18:30 часа.

Любомир Генчев откри за българите в 20-ата минута, а Монир Гаги изравни 4 минути по-късно. Буквално в последната секунда на първото полувреме (играе се две части по 25 минути) защитникът Ивайло Тодоров вкара за 2:1.

Развръзката дойде в рамките на 10 минути през втората част, когато тимът на селекционера Николай Михов вкара три поредни попадения, а французите си вкараха и автогол. Пловдивчанинът Владимир Айтов, Николай Маринов и Божидар Петелов се разписаха, а Томас Ланди прати топката в собствената си врата.