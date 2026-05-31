Бляскаво завръщане за MAX FIGHT в Пловдив! Организацията превърна зала "С.И.Л.А.“ в арена на емоции, зрелище и спортен дух. Трибуните бяха изпълнени до краен предел, а публиката създаде атмосфера, достойна за най-големите бойни галавечери в България. В продължение на часове феновете станаха свидетели на нокаути, събмишъни, впечатляващи дебюти и емоционални истории, които направиха ELITBET MAX FIGHT 65 едно от най-запомнящите се събития през годината, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на събитието..

Кулминацията на вечерта бе шампионският двубой между Мартин Петков и Даниел Гецов за титлата в муай тай с ММА ръкавици до 70 килограма. Петков защити пояса си по категоричен начин, нокаутирайки своя съперник още в първия рунд. След тежко ляво кроше Гецов се озова в нокдаун и получи контузия на крака. Въпреки желанието си да продължи битката, той отново бе повален и реферът сложи край на срещата. След победата шампионът показа уважение към своя опонент и разказа как преди години е гледал спарингите между Гецов и неговия треньор Антон Петров, мечтаейки един ден да бъде на тяхното място. Думи, които докоснаха всеки един в залата.

С огромно вълнение бе очакван и посрещнат Теодор Христов. Българският представител в GLORY се завърна на родна сцена с категорична победа над Сабри Бен Хения. Варненецът систематично разрушаваше левия крак на своя съперник с тежки лоукикове, които доведоха до серия от нокдауни и отказване на опитния белгиец в третия рунд. След успеха Христов обяви, че през следващите месеци го очаква едно от най-сериозните предизвикателства в кариерата му във веригата GLORY.

Една от най-емоционалните истории на вечерта бе свързана с Иван Запрянов, който бе основен виновник Пловдив да се наслади на MAX FIGHT. След 18-годишна пауза пловдивчанинът отново сложи ръкавиците и излезе на ринга срещу румънеца Йон Грегоре в ММА дуел. Пред погледите на стотици свои съграждани и приятели бившият национал по джудо демонстрира класа, като доминираше на земя и приключи предсрочно срещата. Победата обаче бе само част от неговата мисия. Запрянов използва участието си, за да популяризира каузите за по-силно присъствие на спорта в училищата, за обединение чрез спорт и за инициативата "Доброто е заразно“. След двубоя той обяви, че ще дари целия си хонорар за лечението на малката Бела, а бурните овации ехтяха от трибуните за пореден път.

В ММА частта на програмата Илиян Адрианов записа една от най-сериозните победи в кариерата си. Той се справи с опитния Емил Незиров след отлично представяне както в стойка, така и на земя. След серия тежки лоукикове и силно коляно Адрианов стигна до събмишън още в първия рунд и затвърди репутацията си на един от най-обещаващите бойци в категорията.

Пловдивската публика аплодира и успеха на Иван Киселаров в единствения изцяло местен сблъсък на вечерта. След завръщането си от тежка контузия той показа отлична форма и принуди щаба на Димитър Мутавски да прекрати срещата още след първия рунд. Друг местен любимец – Костадин Стойков, изпълни обещанието си за бърз край и спря румънеца Александру Бортос с технически нокаут във втория рунд.

Сред останалите запомнящи се успехи бяха победата на Васил Христов над Роберт Бадила, като интересен акцент бе присъствието на бившия национален селекционер по футбол Ясен Петров в неговия ъгъл. Тома Великов записа трета поредна професионална победа срещу Юлиан Мадев, а дебютантът Тихомир Зайков впечатли с убедителен успех над ветерана Светлин Спасов. Станислав Кунов продължи възхода си в професионалния бокс след победа над Харилаос Малихудис, а британецът Чарли Даинес поднесе една от изненадите на вечерта, побеждавайки Александър Йотовски.

Освен бойните срещи, организаторите отделиха специално внимание и на хората, оставили трайна следа в историята на българските бойни спортове. На ринга бе отличен Светлозар Савов, печелил титлата на WFC в средна категория, за дългогодишния му принос към организацията и бойните спортове у нас. Делян Славов, който е начело на "Warrior Fight Club“ и личен наставник на Теодор Христов и Васил Христов, както и Антон Петров от "Академия Антон Петров“, бяха отличени за треньорския си принос. В знак на благодарност почетни плакети от президента на MAX FIGHT Любен Джубрилов получиха Иван Запрянов и Янислав Герчев, които влязоха в ролята и на съорганизатори на това издание.

Сред официалните гости на събитието бяха двукратният олимпийски шампион по гребане и заместник-кмет на Пловдив Николай Бухалов, както и една от големите звезди на българското ММА Никола Дипчиков, който се подготвя за най-голямото предизвикателство в кариерата си – двубоя срещу легендата Александър Шлеменко на ACA 204 в Русия. На трибуните присъстваха още представители на водещи спортни клубове в Пловдив, сред които и шампионите от ВК Марица, като и финалистът в тазгодишната Национална баскетболна лига за мъже – БК Локомотив Пловдив.

След зрелищната вечер организаторите обявиха и следващата спирка на веригата. MAX FIGHT продължава на 18 юли в Бургас, където феновете отново ще очакват поредната порция адреналин, емоции и битки на високо ниво.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ELITBET MAX FIGHT 65

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СРЕЩИ

Никола Митев победи Евгени Тонев със събмишън във втори рунд

Мирослав Димитров победи Никола Стоянов с единодушно съдийско решение

Милен Иванов победи Алекс Терзиев с единодушно съдийско решение

Виктор Казанджиев победи Константин Герие с единодушно съдийско решение

Георги Петров победи Родриго Карлос с единодушно съдийско решение

ОСНОВНА КАРТА

Тома Великов победи Юлиан Мадев с единодушно съдийско решение

Тихомир Зайков победи Светлин Спасов с единодушно съдийско решение

Васил Христов победи Робърт Бадила с единодушно съдийско решение

Костадин Стойков победи Александър Бортос с ТКО във втория рунд

Чарли Даинес победи Александър Йотовски с ТКО във втория рунд

Иван Киселаров победи Димитър Мутавски с ТКО в първия рунд

Илиян Адрианов победи Емил Незиров със събмишън в първия рунд

Станислав Кунов победи Харилаос Малихудис с единодушно съдийско решение

Иван Запрянов победи Йон Грегоре със събмишън във втория рунд

Теодор Христов победи Сабри Бен Хения с ТКО в третия рунд

Мартин Петков победи Даниел Гецов с КО в първия рунд

Тома Великов продължава без грешка при професионалистите

Тома Великов записа третата си поредна професионална победа в бокса, след като надделя над Юлиан Мадев с единодушно съдийско решение в супер полусредна категория. Младият талант от школата на Тервел Пулев контролираше темпото още от началото и постепенно увеличаваше натиска във всеки следващ рунд. 20-годишният Великов комбинираше точни леви прави с мощни десни крошета и атаки в тялото, които започнаха да оставят видими следи върху съперника му. Във втората част той разкървави Мадев и затвърди превъзходството си с по-голям обем удари и по-добра точност. Последният рунд бе най-силният за боксьора на клуб "Венко Пулев“, който демонстрира увереност и завърши двубоя с поредица от чисти попадения. След четири рунда доминация съдиите единодушно присъдиха победата на Великов, който остава непобеден на професионалния ринг.

Тежки крошета донесоха успех в дебюта на Тихомир Зайков

Тихомир Зайков направи впечатляващ професионален дебют, побеждавайки опитния Светлин Спасов с единодушно съдийско решение в супер полусредна категория. Едва 19-годишният пловдивчанин демонстрира отлично движение, високо темпо и постоянна активност срещу съперник с 17 професионални двубоя зад гърба си. Още от първия рунд Зайков наложи своя стил, като не позволи на ветерана да намери удобна дистанция за контраатаки. Младият боксьор пласираше точни комбинации и тежки удари в главата и тялото, а в третия рунд реализира едни от най-чистите попадения в срещата. Спасов показа характер и здрава защита, но не успя да обърне хода на мача. След 12 минути категорично превъзходство Зайков заслужено спечели с 3:0 съдийски гласа и даде сериозна заявка за бъдещето си и в професионалния бокс.

Васил Христов се справи с румънец за трета поредна победа

Васил Христов продължи успешната си серия в К1 и записа трета поредна победа като професионалист, надделявайки над румънеца Робърт Бадила с единодушно съдийско решение в категория до 77 килограма. 21-годишният българин демонстрира отлична тактическа дисциплина и контролираше двубоя от първия до последния гонг. Христов редуваше кикове в тялото, колена и комбинации с ръце, с които системно разклащаше защитата на своя опонент. Във втория рунд той успешно неутрализира опитите на Бадила за натиск чрез прецизни контраатаки и фронт-кикове. Въпреки че в третата част получи хематом на левия крак, българинът продължи да диктува темпото и да нанася по-чистите удари. След края на трите рунда и тримата съдии бяха единодушни в полза на Христов.

Имах лека контузия в коляното, но няма значение. Треньорът не ми позволява да коментирам подробно. Радвам се, че стана хубав бой. Благодаря на хората в залата, на моя екип, Любен Джюбрилов и MAX FIGHT, заяви Христов след победата си.

Доминиращ Костадин Стойков не остави шанс на румънеца Бортос

Кикбоксьорът Костадин Стойков се завърна на победния път по впечатляващ начин, след като победи румънеца Александру Бортос с технически нокаут във втория рунд в категория до 81 килограма. Българинът наложи агресивен стил още от първата секунда и принуди съперника си да се защитава под постоянен натиск. Стойков пласираше тежки колена и крошета, а в края на първия рунд стигна и до нокдаун след прецизно коляно в главата на Бортос. Румънецът оцеля до почивката, но видимо бе понесъл сериозни поражения. В началото на втория рунд Стойков продължи офанзивата си, а тежка аркада и невъзможността на Бортос да се защитава ефективно принудиха рефера да прекрати срещата. Победата затвърди репутацията на пловдивчанина като един от най-зрелищните бойци в категорията.

Играл съм с много силни противници в MAX FIGHT. Вдигнах нивото и съм готов за още такива зрелищни мачове. Казах, че битката ще приключи до втория рунд - такъв беше планът и го изпълнихме, заяви Костадин Стойков.

Британец показа класа срещу Йотовски

Британецът Чарли Даинес постигна една от най-впечатляващите победи на вечерта, след като спря Александър Йотовски с технически нокаут във втория рунд в мач по правилата на К1 с ММА ръкавици, категория до 81 килограма. Още от началото Даинес демонстрира по-добра организация в играта си и системно атакуваше с лоу кикове и прецизни удари в тялото. Йотовски заложи на агресивен стил и търсеше ранно приключване на двубоя, но често оставяше празни пространства в защитата си.

Британецът се възползва максимално от това и постепенно натрупваше щети с всяка следваща атака. Особено ефективни се оказаха ритниците в краката и тялото, които сериозно ограничиха движението на българина. След поредица от тежки попадения и отброяване от рефера, Даинес довърши срещата във втория рунд и заслужено записа престижна победа в Пловдив.

Щастливо завръщане под бурни аплодисменти за Иван Киселаров

Иван Киселаров направи успешно завръщане на ринга след дълго възстановяване от тежка катастрофа и записа четвърта поредна победа в MAX FIGHT. 15-кратният шампион по бокс на България излезе под бурните аплодисменти на своите съграждани в изцяло пловдивски сблъсък срещу дебютанта Димитър Мутавски. Битката между двамата бе в полутежка категория. Киселаров демонстрира класата си още в първите секунди на двубоя. Мощно дясно кроше разклати сериозно Мутавски и зададе тона на срещата.

Впоследствие Киселаров комбинираше ефективно удари в главата и тялото, като многократно пробиваше високия гард на своя съперник. Лицето на Мутавски бързо започна да носи следите от попаденията, а инициативата бе изцяло в ръцете на фаворита. След края на първия рунд щабът на дебютанта взе решение да прекрати двубоя, което донесе победа с технически нокаут за Киселаров, а публиката в залата избухна в шумни овации.

Адрианов взриви публиката с победа над Незиров в първия рунд

Илиян Адрианов продължи възходящото си развитие в ММА, след като победи Емил Незиров със събмишън още в първия рунд. Срещата в категория до 68 килограма започна с опити на 30-годишния Незиров да скъси дистанцията и да използва опита си в бойното самбо, но 7 години по-младият Адрианов бързо наложи предимството си в стойка. Серия от тежки лоу кикове постепенно разруши стабилността на по-опитния боец и отвори възможности за последващи атаки.

Ключовият момент настъпи след мощно коляно в главата, което прати Незиров на земята. В последвалата борба младият състезател запази контрол, взе гърба на съперника си и заключи задушаваща техника "риър-нейкед чоук“. Победата дойде още в първата част и затвърди впечатлението, че Адрианов е сред най-перспективните бойци в категорията до 68 килограма.

Това беше тактиката с ударът с коляното. Да, беше планирано да обработвам краката му и да работя в клинча. Ясно ми беше, че ще скъсява дистанцията, но бях готов за всичко. Разви се по-добре от очакваното. Благодаря на Бог и треньорите ми. Благодаря на съпругата и семейството ми. Тази победа е за съпругата и детето ми, което се роди преди 10 дни. Бях готов за всичко в тази битка. Това е. Очаквайте ме отново на MAX FIGHT, каза Илиян Адрианов.

Гладиаторска битка и нов успех за Станислав Кунов

22-годишният Станислав Кунов затвърди позициите си сред най-обещаващите български професионални боксьори, след като победи Харилаос Малихудис с единодушно съдийско решение в полутежка категория. Зрителите в зала "С.И.Л.А.“ останаха много доволни от мач номер 8 от основната карта, след като срещата предложи високо темпо и сериозни размени още от първия рунд. Именно тогава Кунов реализира ключовия момент в двубоя, пращайки гръцкия си съперник в нокдаун след прецизна комбинация. В следващите рундове българинът поддържаше постоянен натиск и пласираше по-голям обем чисти удари.

Малихудис демонстрира здрав характер и издържа до финалния гонг, но не успя да компенсира изоставането си. След четири рунда боецът на "Академия Антон Петров" заслужено получи победата с резултат 40-35 и в трите съдийски карти, записвайки пореден важен успех в кариерата си. Той е под номер 4 за него.

Чух, че иска реванш. Ще го обсъдим и най-вероятно ще има. Много корав опонент, добър и опитен. Нямам какво да кажа, освен да го поздравя. Предстоят много мачове и победи. Ще видим какво ми готви животът. Благодаря на отбора ми, на спонсорите и приятелите. Обичам ви. И искам да кажа на жена ми, че я обичам, защото казва, че не я споменавам, каза след мача Кунов.

Звездно и емоционално оттегляне за Иван Запрянов

Завръщане и бенефис на Иван Запрянов бе сред най-емоционалните моменти от MAX FIGHT 65. 37-годишният ММА боец се качи на ринга за първи път от 18 години и го направи триумфално. Той надделя над двуметровия румънец Йон Грегоре със събмишън във втория рунд в тежката категория. Бившият национал по джудо още от началото наложи силните си страни, като бързо пренесе битката на земя след впечатляващо хвърляне.

Пловдивчанинът контролираше позициите през по-голямата част от първия рунд и не позволи на своя съперник да развие офанзивни действия. В началото на втората част Запрянов отново реализира успешно събаряне и започна да търси възможности за приключване на срещата. След кратка размяна в партер той премина към "армбар“, с който принуди Грегоре да се предаде. Победата бе посрещната с бурни овации от публиката в зала "С.И.Л.А.“, а пловдивчанинът демонстрира, че въпреки дългата пауза продължава да бъде изключително опасен на земя.

Първо искам да благодаря на всички в залата. Благодаря, че сте тук и че показваме, че Пловдив е най-спортният град в България. Искам да благодаря на спортните клубове, които се включиха в подготовката ми. Това е част от каузата, заради която сме тук. Искам да благодаря на Арман и Янко от “Лаута Арми", на момчетата от “Локомотив Пловдив Файт клуб", както и на спортните клубове по борба "Тракиец“ и "Локомотив“. Всички те се включиха в тази кауза. Идеята е да покажем, че агресията трябва да бъде само на ринга и в спортните терени. Извън тях трябва да има единство. Ще даря целия си хонорар за малката Бела, която има нужда от финансова подкрепа. За мен това не е просто край на кариерата, а начало на нещо по-истинско. Това, че сме всички заедно, е най-големият подарък, дълго говори след мача си Запрянов.

Залата посрещна на крака Теодор Христов, а той се отблагодари подобаващо

Една от най-големите и актуални родни кикбокс звезди - Теодор Христов, направи впечатляващо завръщане пред българска публика, като победи опитния белгиец Сабри Бен Хения с технически нокаут в третия рунд в категория до 77 килограма. Още от самото начало претендентът за титлата в GLORY демонстрира огромна разлика в скоростта, техниката и контрола на дистанцията. Христов системно атакуваше левия крак на съперника си с тежки лоу кикове, които постепенно започнаха да ограничават подвижността на белгиеца.

През втория рунд българинът реализира и първи нокдаун, а освен офанзивните си качества впечатли и с отлична защита и движения на ринга. В заключителната част натискът стана още по-сериозен, като нови попадения в крака доведоха до още два нокдауна. След поредната безответна атака реферът прекрати срещата, а Христов затвърди статута си на един от най-класните български кикбоксьори в момента.

Първо искам да благодаря на всички в Пловдив и България за подкрепата. Много съм щастлив, че се върнах на ринга в България срещу добър опонент. Радвам се на резултата, но винаги мога да покажа още по-добро ниво и ще го показвам в бъдеще. Сега ще си почина, а след това ще ме видите на най-голямата сцена. Благодаря на ELITBET, защото без тях нямаше да се бия тук в България. Благодаря на всички, че бяхте тук, каза секунди след победата Христов.

Осми нокаут за Мартин Петков и защита на титлата

Мартин Петков защити шампионския си пояс по категоричен начин, след като нокаутира Даниел Гецов още в първия рунд на главното събитие на MAX FIGHT 65. Очакваният сблъсък в категория до 70 килограма, стил Муай Тай с ММА ръкавици, между двама от най-добрите български бойци започна с високо темпо и агресивни размени в центъра на ринга.

22-годишният Петков обаче бързо наложи по-високата си скорост и прецизност, като започна да намира целта с чисти попадения. Решаващият момент настъпи в последната минута на рунда, когато шампионът прати Гецов в нокдаун с мощно ляво кроше. Въпреки че претендентът се изправи, Петков веднага засили натиска и комбинира удар в тялото с ново ляво кроше, което сложи край на двубоя.

Така 22-годишният шампион запази титлата си и удължи впечатляващата си победна серия, затвърждавайки позицията си сред водещите имена в българския муай тай.