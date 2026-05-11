В грузинския град Батуми завърши Европейското първенство по карате Шинкиокушин за мъже, жени, юноши и девойки в дисциплината ката и кумите. От пловдивския клуб АСКК "Тракия" в националния отбор на България бяха включени 6 каратеки, които завоюваха 1 златен и 1 бронзов медал, съобщиха за Plovdiv24.bg от клуба.

Огромни поздравления за невероятната сенсей Иванка Попова за поредната безапелационна титла! Тя отново е на върха, след като безпроблемно преодоля съпернички от Турция, Украйна, Унгария и Литва. Нашето момиче за осми път стана шампион на Европа при жените в кат. 65 кг. Гордеем се, че Пловдив и България имат такъв спортист! Поклон пред твоята воля и отдаденост, допълниха още от АСКК "Тракия".

Бронзово отличие заслужи младата надежда на АСКК "Тракия" Мила Клинкова. В категория до 60 кг. при девойките тя успя да преодолее каратеки от Турция и Полша, като загуби от състезателка от Украйна, която впоследствие стана европейски вицешампион.

Поздравления за Анастасия Бъндева, която в продължение на месеци сваляше килограми, за да участва на Европейското първенство и въпреки това изигра една достойна среща срещу представителка на Полша.

Трима от дебютанти на АСКК "Тракия" (Пловдив) също се представиха достойно. Това са:

- Диана Харизанова, която показа добра игра и тактика, но загуби в първата среща с решение на съдиите.

- Георги Григоров, който също показа дух срещу юноша на домакините и отпадна

- Георги Кордев, който в първи кръг победи каратека от Грузия, но във втори кръг отпадна от литовски състезател.

Сенпаите Захари Тянев и Георги Атанасов, които участваха в дисциплината ката при мъжете, за съжаление имаха лош късмет и жребият ги изправи още в първият кръг срещу бъдещите шампиони на Европа.

Отборът на България спечели 1 златен и 4 бронзови медала, като сенпай Тодор Тодоров показа изключителен дух във всички срещи при мъжете до 90кг., но остана трети в категорията. Ивайло Райчев при юношите в кат.+80кг. и Атанас Димитров при юноши до 70кг. също спечелиха бронзови отличия.

Поздравления за целия отбор на България, за всички треньори, съдии и привърженици, които подкрепяха нашите каратеки тези два дни, заявиха още от пловдивския клуб АСКК "Тракия".