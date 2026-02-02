© X: Wrestle Features Звездата на България в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт (WWE) направи своето завръщане на турнира "Кралски грохот".



Събитието се проведе на специално направен стадион за шоуто в Рияд, Саудитска арабия през уикенда.



Надпреварата е известна с двете кралски мелета от по 30 кечисти мъже и 30 кечисти жени.



В мъжкото направление Русев, който за последно бе част от подобно през 2018-а година, излезе под номер 5, но не се задържа дълго на ринга.



Пловдивчанинът се сби с шампиона на NXT Оба Феми, но нигериецът успя да го избута от ринга, елиминирайки го по този начин след едва 32 секунди!



В крайна сметка Оба Феми бе една от звездите на вечерта, отстранявайки най-много опоненти, а сред тях беше и легендата Рей Мистерио.



Победител в "Кралско меле 2026" при мъжете стана Роман Рейнс.



