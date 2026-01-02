ИЗПРАТИ НОВИНА
Много известен пловдивчанин обяви голяма новина по празниците!
Автор: Георги Куситасев 17:41
© YT: WWE
Българската звезда от Световната федерация по кеч (WWE) - Мирослав Барняшев, известен под псевдонима Русев, обяви, че отваря кеч школа!

Пловдивчанинът дори разкри подробности. 

Името на школата е KECH Pro Wrestling Academy. Тя ще стартира на 1-ви март, а локацията е Нашвил, Тенеси, където българинът живее. Ще има уроци както за начинаещи кечисти, така и за напреднали, съобщи Миро в социалните мрежи. 

Организацията вече има своя страница в социалната мрежа Instagram, която е поддържана от Барняшев. 

Може да я видите ТУК.
