Много известен пловдивчанин обяви голяма новина по празниците!

Пловдивчанинът дори разкри подробности.



Името на школата е KECH Pro Wrestling Academy. Тя ще стартира на 1-ви март, а локацията е Нашвил, Тенеси, където българинът живее. Ще има уроци както за начинаещи кечисти, така и за напреднали, съобщи Миро в социалните мрежи.



Организацията вече има своя страница в социалната мрежа Instagram, която е поддържана от Барняшев.



Може да я видите ТУК.