Кметът на Пловдив Костадин Димитров поздрави млади каратеки на АСКК "Тракия" по време на изпит за колани. Градоначалникът, който е бивш състезател и треньор по карате, публикува няколко любопитни снимки в официалната си страница във Фейсбук.

"Изпит за колани в Армейски спортен таекуон-до клуб “Тракия". Физическите умения трябва да бъдат съчетани с уважение, почтеност, постоянство, самоконтрол и непоколебим дух", написа към въпросните кадри Костадин Димитров.

ГАЛЕРИЯ: Кметът на Пловдив поздрави млади каратеки на Тракия по време на изпит за колани ‹ ›

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че само преди 4 дни каратеките на АСКК “Тракия“ (Пловдив) се завърнаха от международния турнир за купа "Черно море“, който се проведе в Несебър. Там пловдивчани спечелиха 5 златни, 4 сребърни и 6 бронзови медала.