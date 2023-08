© БГ история на проф. борба Българският кечист Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от WWE и "Миро" от AEW взе участие в най-посетеното кеч събитие в Европа в цялата история на развлекателния спорт.



Това се случи на митичния "Уембли" в Лондон пред над 81 000 зрители на "AEW All In London 2023 - Zero Hour", организирано от втората най-популярна кеч компания в света - All Etlite Wrestling. Феновете на трибуните бяха от повече от 70 различни държави.



Родният атл ет не взе участие в даден мач от програмата, но се превърна в първият кечист, излезнал на ринга.



Причината е, че Миро ще има мач с друга звезда на компанията - Поуърхаус Хобс и двамата трябваше да подпишат договора за него.



Миро е в серия от 3 поредни победи като не познава "вкуса на загубата" от завръщането си на ринга.