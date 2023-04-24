Четири титли и общо 10 медала за деца от пловдивски карате клуб "Улот Сморт"

© В Бургас приключи държавното първенство по карате Киокушин за деца. В състезанието взеха участие 14 от малките каратеки на СК "Улот Сморт" Пловдив - Киокушин карате клуб, като 13 от тях се класираха в призовата четворка. Пловдивският отбор се прибра с общо 4 златни, 5 сребърни, 1 бронзов медал, както и 3 четвърти места, съобщиха от клуба.



Голям успех за клуба постигна Никола Калковски, на когото беше връчен приза на състезанието за "Най-голям боен дух".



Успехите на децата са, както следва:



Дария Моллова - 1во място, 12-13 г., -55 кг;



Стефан Кабаков - 1во място, 6-7 г., -30 кг.;



Антониос Власиадис - 1во място, 6-7 г., -30 кг;



Ивайло Дойчев - 1во място, 5г., -25 кг;



Никола Калковски - 2ро място, 12-13г., -50 кг;



Антон Тончев - 2ро място, 10-11г., -30кг;



Валери Моллов - 2ро място, 8-9г., -35 кг.;



Христина Христова - 2ро място, 12-13г., -50 кг;



Галя Войнишка - 2ро място, 8-9 г., -55кг;



Стефани Сакъзова - 3то място, 12-13г., -55кг;



Боян Пачев - 4то място, 10-11г., -45 кг;



Христо Колев - 4то място, 10-11г.; -40 кг;



Милен Кафеджийски - 4то място, 8-9г., -30 кг.