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Четири титли и общо 10 медала за деца от пловдивски карате клуб "Улот Сморт"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53 / 24.04.2023Коментари (0)225
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В Бургас приключи държавното първенство по карате Киокушин за деца. В състезанието взеха участие 14 от малките каратеки на СК "Улот Сморт" Пловдив - Киокушин карате клуб, като 13 от тях се класираха в призовата четворка. Пловдивският отбор се прибра с общо 4 златни, 5 сребърни, 1 бронзов медал, както и 3 четвърти места, съобщиха от клуба.

Голям успех за клуба постигна Никола Калковски, на когото беше връчен приза на състезанието за "Най-голям боен дух".

Успехите на децата са, както следва:

Дария Моллова - 1во място, 12-13 г., -55 кг;

Стефан Кабаков - 1во място, 6-7 г., -30 кг.;

Антониос Власиадис - 1во място, 6-7 г., -30 кг;

Ивайло Дойчев - 1во място, 5г., -25 кг;

Никола Калковски - 2ро място, 12-13г., -50 кг;

Антон Тончев - 2ро място, 10-11г., -30кг;

Валери Моллов - 2ро място, 8-9г., -35 кг.;

Христина Христова - 2ро място, 12-13г., -50 кг;

Галя Войнишка - 2ро място, 8-9 г., -55кг;

Стефани Сакъзова - 3то място, 12-13г., -55кг;

Боян Пачев - 4то място, 10-11г., -45 кг;

Христо Колев - 4то място, 10-11г.; -40 кг;

Милен Кафеджийски - 4то място, 8-9г., -30 кг.
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