Кобрата на "Колежа"? Един колаж разбуни духовете

© Възможно ли е Кубрат Пулев да играе официален боксов двубой на стадион "Христо Ботев" в Пловдив? Един колаж, публикуван от неговия мениджър Ивайло Гоцев, разбуни сериозно духовете в тази насока.



Импресариото, който е роден в Пловдив, използва свой профил в социалната мрежа, където публикува като история своя снимка с Кобрата, но на фона на трибуните на "Колежа". Краткият надпис към кадъра бе: "Soon to come".



Първата асоциация сред боксовите среди бе за двубоя между Кубрат Пулев и Махмуд Чар, който трябваше да се играе през март, но се провали заради контузия на германеца. Все още този мач не е насрочен официално, така че е твърде възможно да се играе на открито в Пловдив.



Другият вариант за битка в България е зала "Арена София", която със сигурност може да събере по-малко зрители, в сравнение със стадион "Христо Ботев".