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Каратеките на СК "Улот Сморт" (Пловдив) с отлично представяне в държавното първенство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (0)344
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Състезателите на СК "Улот Сморт" Пловдив - Киокушин карате клуб се представиха отлично в завършилото 19-о държавно първенство по карате Киокушин за деца от 4 до 15 години. Възпитаниците на сенсей Иван Шишиньов извоюваха 8 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала, като добавиха и две 4-ти места.

При момичетата в категория над 55 кг. финалът се състоя между съотборничките Стефания Сакъзова и Дария Моллова, които изиграха спортсменска среща с продължения и донесоха в Пловдив злато и сребро.

Балканският шампион Никола Калковски защити безапелационно и държавната си титла.

Ето всички призьори от СК "Улот Сморт" Пловдив - Киокушин карате клуб:

1-во място - Никола Калковски - 14-15г., до 60 кг;

1-во място - Ивойло Дойчев - 6-7 г, до 30 кг;

1-во място - Стефан Кабаков - 8-9 г., до 35 кг;

1-во място - Антониос Власиадис - 8-9 г., над 45 кг;

1-во място - Христина Христова - 14-15, до 55 кг. - шампион;

1-во място - Стефания Сакъзова- 14-15, над 55 кг - шампион

1-во място - Антон Тончев - 12-13 до 43 кг - шампион

1-во място -Лора Кузманова - 10-11г, до 43 кг

2-ро място - Мишел Ненкова- до 35 кг, 8-9 г. - сребърен

2-ро място - Дария Моллова - 14-15 над 55 кг

3-то място - Валери Моллов - 10-11г. до 43 кг;

3-то място - Христо Колев - 12-13, до 43 кг;

Михаела Костадинова - 12-13, до 45 кг - 4то място

Борис Рупски - 10-11 г., до 50 кг - 4то място
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