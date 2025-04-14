© виж галерията Състезателите на СК "Улот Сморт" Пловдив - Киокушин карате клуб се представиха отлично в завършилото 19-о държавно първенство по карате Киокушин за деца от 4 до 15 години. Възпитаниците на сенсей Иван Шишиньов извоюваха 8 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала, като добавиха и две 4-ти места.



При момичетата в категория над 55 кг. финалът се състоя между съотборничките Стефания Сакъзова и Дария Моллова, които изиграха спортсменска среща с продължения и донесоха в Пловдив злато и сребро.



Балканският шампион Никола Калковски защити безапелационно и държавната си титла.



Ето всички призьори от СК "Улот Сморт" Пловдив - Киокушин карате клуб:



1-во място - Никола Калковски - 14-15г., до 60 кг;



1-во място - Ивойло Дойчев - 6-7 г, до 30 кг;



1-во място - Стефан Кабаков - 8-9 г., до 35 кг;



1-во място - Антониос Власиадис - 8-9 г., над 45 кг;



1-во място - Христина Христова - 14-15, до 55 кг. - шампион;



1-во място - Стефания Сакъзова- 14-15, над 55 кг - шампион



1-во място - Антон Тончев - 12-13 до 43 кг - шампион



1-во място -Лора Кузманова - 10-11г, до 43 кг



2-ро място - Мишел Ненкова- до 35 кг, 8-9 г. - сребърен



2-ро място - Дария Моллова - 14-15 над 55 кг



3-то място - Валери Моллов - 10-11г. до 43 кг;



3-то място - Христо Колев - 12-13, до 43 кг;



Михаела Костадинова - 12-13, до 45 кг - 4то място



Борис Рупски - 10-11 г., до 50 кг - 4то място