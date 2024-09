Решено е: Мачът между Кобрата и Махмуд Чар няма да е на "Колежа"

© Българинът Кубрат Пулев няма да се бие на стадион "Христо Христо Ботев" в Пловдив срещу носителя на "регулярната" световна титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA) Махмуд Чар. Двубоят вече е насрочен за 7 декември в София, съобщава Fight Freaks Unite.



Срещата първоначално трябваше да се състои на 30 март също в българската столица, но пропадна, след като роденият в Сирия с германски паспорт Чар скъса мускул на левия бицепс и трябваше да се подложи на операция.



Преди време пък мениджърът на Кобрата - Ивайло Гоцев, който е роден в Пловдив, намекна, че мачът може да е на "Колежа". Импресариото публикува в социалната мрежа своя снимка с Кубрат на фона на трибуните на стадиона, като бе добавил текста "Soon to come".



40-годишният Махмуд Чар има 34 победи в 38 мача на професионалния ринг, 20 от които с нокаут.



43-годишният Кубрат Пулев е с баланс от 30 победи (14 от които с нокаут) в 33 срещи.



Пулев за последно победи по точки в 12-рундов двубой в "Арена София" с пълно съдийско единодушие Игор Шевадзуцкий (Украйна), който замени Чар за мача на 30 март.



Германецът от сирийски произход пък не се е боксирал от 12 декември 2022 година, когато нокаутира албанеца Нури Сефери във втория рунд на гала-вечер в Хамбург.