"Лаута Арми" спечели Купата на България, фенклубът на Локо поздрави шампионите
Автор: Стойчо Генов 12:21Коментари (0)102
"Лаута Арми" (Пловдив) е новият носител на Купата на България по бокс за младежи. Талантите на пловдивския клуб спечелиха трофея на завършилия шампионат в Козлодуй. Турнирът бе и първи кръг на Държавното лично-отборно първенство по бокс при 18-годишните.

Младежите от "Лаута" достигнаха до 7 медала. Те играха на 6 финала, като спечелиха два от тях, прибавиха 4 сребърни отличия и един бронз.

По този начин пловдивчани изпревариха Локомотив София. Столичните таланти завършиха турнира с 5 медала – 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови.

На трето място в класирането завърши ЦСКА. "Армейците“ също имат двама шампиони, като още един техен боксьор игра на финал.

Първенството в Козлодуй премина при много сериозен интерес. Близо 120 таланти от 40 клуба се качиха на ринга в турнира при младежите.

В същото време фенклубът на Локомотив Пловдив поздрави младите шампиони от "Лаута Арми".

Ето какво написаха по темата "черно-белите" привърженици:

Поздравления за Лаута Арми!

Фенклуб Локомотив Пловдив поздравява боксов клуб "Лаута Арми" за спечелената Купа на България при младежите!

Отлично представяне на шампионата в Козлодуй, където младите таланти на клуба показаха характер, класа и локомотивски дух.

7 медала, 6 финала и заслужено първо място в отборното класиране - постижение, което говори само по себе си!

Гордеем се с успехите на пловдивските спортисти и им пожелаваме още много победи, медали и поводи за радост!

Само Локо!
