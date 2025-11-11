ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (15)
Пловдивчанинът Русев разби световен шампион и се доближи до дуел с голяма легенда
Автор: Георги Куситасев 11:37Коментари (0)488
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в този спорт (WWE), се класира за четвъртфиналите на турнира, от който ще се определи последния опонент на легендата в развлекателния спорт Джон Сина. 

Миро разби бившия световен шампион Деймиън Прийст на събитието "Monday Night Raw", което се проведе в зала "TD Garden" в Бостън, Масачузетс, САЩ, през изминалата нощ, видя "Фокус". 

На пловдивчанина му трябваха точно 8 минути и 52 секунди, за да стигне до краен успех в срещата.  

Така Миро влезе в "Топ 8" в състезанието. 

Припомняме, че носителят на рекордни световни титли в кеча Джон Сина обяви, че ще се оттегли от развлекателния спорт на събитието "Sunday Night's Main Event". 

Мегашоуто ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист. 

По тази причина бе създаден турнир, в който участват 16 кечисти. Един от тях е именно родният кечист, който има една от най-големите вражди в развлекателния спорт със Сина, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса. 

Там пловдивчанинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план. 

"Идвам за теб, Джон.

Това е за теб, Джон. Ти и глупавия ти САЩ. Аз съм по-силен и по-бърз от теб, Джон и идвам за теб, защото мога да те видя", заяви Русев малко след дуела с Прийст, визирайки именно евентуален двубой със Сина.

