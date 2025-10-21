ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (14)
Пловдивски клуб спечели шест медала от Световното по таекуон-до в Италия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:03Коментари (0)200
©
Шест медала завоюва пловдивският таекуон-до клуб АСТК "Тракия“ на Световното първенство по Таекуон-До ITF в Йезоло, Италия.

Отличията спечелиха:

Лилия Митрева – 3-то място Спаринг жени до 62 кг.

Тодор Ангелов – 2-ро място Спаринг ветерани до 78 кг.

Петър Грошев - 1-во място Отборно Специална техника юноши младша възраст;

Росица Благоева – 1-во място Отборно спаринг девойки старша възраст;

Ивайла Стаменова 3-то място Отборно Специална техника девойки младша възраст;

Белослава Димитрова – 3-то място Отборно Специална техника девойки младша възраст;

Шампионатът на планетата се проведе от 6 до 12 октомври 2025 г., събирайки 73 страни и над 1400 участници. Българският национален отбор спечели общо 23 медала: 7 златни, 7 сребърни и 9 бронзови. България зае 8-мо място в света в генералното класиране, а при мъжете и жените се наредихме 4-ти .

"Благодарим на треньорите, семействата и всички, които подкрепят нашите бойци. Всеки медал е и техен успех. Гордеем се със състезателите ни и знаем, че това е само началото на още по-големи победи!“, споделиха от клуба.
Още по темата: общо новини по темата: 433
20.10.2025
19.10.2025
16.10.2025
16.10.2025
15.10.2025
15.10.2025
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ще се видят в съда! Искът е за 50 000 лева заради клевети
 Нов вид футбол вдъхновява учениците от "Черноризец Храбър" - Пловдив
 От Ботев поправиха огромния гаф при представянето на Херо
 Филипов съкратил над 100 служители за 3 месеца в Ботев, ежедневно идват писма за запори
 Илиян Филипов силно емоционален: В трудни моменти се вижда кои хора и клубове имат сърце
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: