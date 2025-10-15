ИЗПРАТИ НОВИНА
БК "Лаута Арми": Ако съберем всички техни медали, ще ни трябва чувал като на Дядо Коледа
Автор: Стойчо Генов 11:30Коментари (0)209
©
Пловдивският боксов клуб "Лаута Арми" похвали трима от своите талантливи състезатели - Владимир Давидов, Джан Ахмедов и Славчо Григоров.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "черно-белия" боксов клуб:

Нашите таланти – истински шампиони!

Владимир Давидов, Джан Ахмедов и Славчо Григоров – три имена, които редовно изписваме върху купи и титли, в България и извън нея.

Ако съберем всички техни медали, ще ни трябва огромен чувал – направо като на Дядо Коледа! 

Гордеем се с вас, момчета! Lauta Army – винаги на върха!
