БК "Лаута Арми": Ако съберем всички техни медали, ще ни трябва чувал като на Дядо Коледа

© Пловдивският боксов клуб "Лаута Арми" похвали трима от своите талантливи състезатели - Владимир Давидов, Джан Ахмедов и Славчо Григоров.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "черно-белия" боксов клуб:



Нашите таланти – истински шампиони!



Владимир Давидов, Джан Ахмедов и Славчо Григоров – три имена, които редовно изписваме върху купи и титли, в България и извън нея.



Ако съберем всички техни медали, ще ни трябва огромен чувал – направо като на Дядо Коледа!



Гордеем се с вас, момчета! Lauta Army – винаги на върха!