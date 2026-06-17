Настъпи промяна в програмата за контролните срещи на Ботев Пловдив. Всички проверки ще се играят на клубната база и стадион "Христо Ботев“, изрично уточниха от "жълто-черния" клуб.

На 1 юли "канарчетата“ ще се изправят срещу Черноморец Бургас, а на 4 юли ще има две контроли – сутрешна срещу Етър и вечерна срещу Спартак Варна.

Програмата на Ботев Пловдив

23.06 – срещу Спартак (Плевен)

26.06 – срещу Арда (Кърджали)

01.07 – срещу Черноморец (Бургас)

04.07 – срещу Етър (Велико Търново)

04.07 – срещу Спартак (Варна)

11.07 – търси се съперник