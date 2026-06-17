Лионел Меси поведе Аржентина към втора поредна световна титла. Аржентинската легенда отбеляза хеттрик при победата с 3:0 срещу Алжир в първи мач от група "J" на Мондиала.

Двубоят се игра на стадион "Ароухед" в Канзас Сити, Мисури, САЩ.

В 8-ата минута Ибрахим Маза намери зад отбраната на "гаучосите" съотборника си Фарес Шаиби, който се разписа, но попадението бе отменено от ВАР заради засада.

В 17-ата Родриго де Пол разсече халфовата линия на Алжир с пас към Лионел Меси, който напредна с топката и с удар с левия крак малко зад границата на наказателното поле откри резултата.

С участието си в двубоя Меси се превърна в първия футболист с участие на шест световни първенства. Утре това ще направи и Кристиано Роналдо.

В 54-ата минута Меси изведе Лаутаро Мартинес на добра позиция, а нападателят на Интер стреля по земята в далечния ъгъл, но вратарят Люка Зидан се намеси. Това беше и последното действие на Мартинес в мача, който бе заменен от Хулиан Алварес.

В 60' Алексис Макалистър стреля от дистанция, Зидан спаси, но топката попадна в Меси, който се разписа за 2:0. В 66' 8-кратният носител на "Златната топка" бе много до това да оформи хеттрик. Той получи подаване от Макалистър, напредна и стреля, но стражът изби в корнер

В крайна сметка Лео оформи своя хеттрик в 76-ата минута. Той получи подаване от Николас Гонсалес и стреля неспасяемо от границата на наказателното поле. Това бе 16-и гол за Меси на световни първенства и по този начин той изравни рекордьора Мирослав Клозе, който има също толкова.

4 минути по-късно бившият футболист на Барселона и ПСЖ бе заменен, а след това "гаучосите" намалиха темпото и повече голове не паднаха.