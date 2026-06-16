ПФК Ботев Пловдив потвърди раздялата с централния защитник Антоан Конте, за което Plovdiv24.bg вече информира читателите си. "Жълто-черните" приключиха взаимоотношения с още двама дефанзивни футболисти - Константинос Балоянис и Габриел Нога.

Антоан Конте изигра общо 53 мача с екипа на "канарчетата“, като договорът му няма да бъде продължен.

Константинос Балоянис записа 106 мача за пловдивчани. Контрактът на защитника изтече, а той не прие предложението на клуба за нов договор.

Габриел Нога изигра 6 мача за "жълто-черните“, а договорът му с Ботев бе прекратен.

ПФК Ботев Пловдив благодари на тримата футболисти за професионализма и отдадеността им към клуба и им пожелава успех в бъдещите професионални начинания, завършва официалното съобщение на "жълто-черния" клуб.