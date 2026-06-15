Испания и Кабо Верде завършиха 0:0 в първата им среща от Мондиал 2026 в Северна Америка. Двубоят в група "Н" бе на стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, Джорджия.

Въпреки териториалното си преимущество през целия мач, чак в 39-ата минута дойде най-чистото положение за европейските шампиони. Тогава новият ляв бек на Реал Мадрид - Марк Кукурея центрира на Феран Торес в наказалното поле, но нападателят на Барселона удари напречната греда. Втората част на терена се появиха крилата Ламин Ямал и Нико Уилямс, но наскоро излекувалите се от контузия не сториха достатъчно, за да може европейските шампиони да пречупят съпротивата на екзотичните африканци. В 61-ата минута полузащитникът на Лудогорец - Дерой Дуарте влезе за Кабо Верде и помогна на съотборниците си да удържат противниковия натиск.

Испания: Унай Симон, Маркос Йоренте, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея, Родри, Педри, Фабиан Руис, Гави, Феран Торес, Микел Оярсабал

Кабо Верде: Возиня, Дини Боржеш, Пико Лопес, Сидни Лопес Кабрал, Стивън Морейра, Кевин Пина, Йован Кабрал, Жамиро Монтейро, Ларос Дуарте, Дейлон Ливраменто, Райън Мендес

Останалите два състава в групата са Саудитска Арабия и Уругвай. Те ще се изправят един срещу друг в 01:00 часа тази нощ наше време в Маями.