Испания и Кабо Верде завършиха 0:0 в първата им среща от Мондиал 2026 в Северна Америка. Двубоят в група "Н" бе на стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, Джорджия.

Въпреки териториалното си преимущество през целия мач, чак в 39-ата минута дойде най-чистото положение за европейските шампиони. Тогава новият ляв бек на Реал Мадрид - Марк Кукурея центрира на Феран Торес в наказалното поле, но нападателят на Барселона удари напречната греда. Втората част на терена се появиха крилата Ламин Ямал и Нико Уилямс, но наскоро излекувалите се от контузия не сториха достатъчно, за да може европейските шампиони да пречупят съпротивата на екзотичните африканци. В 61-ата минута полузащитникът на Лудогорец - Дерой Дуарте влезе за Кабо Верде и помогна на съотборниците си да удържат противниковия натиск.

ИспанияУнай Симон, Маркос Йоренте, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея, Родри, Педри, Фабиан Руис, Гави, Феран Торес, Микел Оярсабал

Кабо ВердеВозиня, Дини Боржеш, Пико Лопес, Сидни Лопес Кабрал, Стивън Морейра, Кевин Пина, Йован Кабрал, Жамиро Монтейро, Ларос Дуарте, Дейлон Ливраменто, Райън Мендес

Останалите два състава в групата са Саудитска Арабия и Уругвай. Те ще се изправят един срещу друг в 01:00 часа тази нощ наше време в Маями.