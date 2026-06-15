Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов каза истината за нападателя на Локомотив Жоел Цварц, след като информацията за евентуалния му трансфер на "Колежа" развълнува доста привърженици и на двата пловдивски клуба. Освен това бизнесменът призна и за разговори с бившия национал Георги Миланов, като не пропусна да похвали работата на новия треньор Станислав Генчев.

Големият шеф на Ботев ясно посочи кои са целите на отбора в предстоящия сезон в Първа лига.

Истината за Жоел Цварц и Георги Миланов

Покрай Световното първенство целият пазар се движи доста бавно. Имаме нужда от още трима футболисти, но на този етап няма нищо конкретно. Търсим ги, преговаряме. Не сме водили разговори с Жоел Цварц. Той си е играч на Локомотив. Така че трябва да се свържем първо с тях. Има договор за още една година.

Няма да крия, че сме разговаряли с Георги Миланов. Момчето иска още малко време за почивка. Последният му мач с Динамо Букурещ беше на 30 май. Отправили сме му предложение. Топката е при него. Доколкото знам, има интерес към него и от ОАЕ. Там пазарът е доста по-различен. Надяваме се да избере Ботев. Все пак 11 години вече е бил на гурбет, дано завръщането в България да надделее. Нашата оферта сме я дали, от него си зависи. Имахме много позитивен разговор с него. Той познава клуба и го харесва. На възраст е, на която може да има още 3-4 години активен футбол и ще се чувства добре при нас. Имаме и публика, и условия, така че защо да не завърши кариерата си в Ботев.

За активността на феновете

Доволни сме от активността. В петък вечер обявихме над 1000 продадени абонаментни карти. Надявам се да продължаваме така и да подобрим миналогодишното постижение. Но този процес е свързан с много неща. Например всяко едно ново име засилва интереса. Разчитаме и на попълненията.

За приходите от телевизионни права и настоящия договор

По отношение на тв правата няма абсолютно никакво развитие. Очаквахме през миналата седмица да имаме среща с изпълнителния директор на "Нова Броудкастинг Груп“. Абсолютно никой не се обади. Ако и през тази седмица нямаме назначена среща, ще търсим по законен начин разваляне на договора. Този контракт е сключен на тъмно, без да се информират клубовете, дискриминационно.

Трябвало е да има и конкурс за него, а такъв не е бил проведен. Обидно ниски приходи. Получихме 84 хиляди евро за цяла година тв права. Само един мач да не ни се излъчва по телевизията и тази сума ще дойде като приход от билети.

За работата на новия треньор и "тактическия" ход с дъската

Изборът му не се случи бързо. Имахме и други опции. Но първо, със Станислав Генчев се познаваме доста отдавна. Второ, зная методите му на работа и това може би надделя. Зная какъв човек е. Той е изключителен мъжкар. Работи много добре. Ще ви кажа един пример. На първата тренировка в петък бе първият наставник, който излезе с дъска на терена. Един простичък пример, който ми направи сериозно впечатление. Той държи дисциплината в съблекалнята, което е едно от най-важните неща. Тактически добре играят всичките му отбори, така че се надявам с него да имаме успехи през новото първенство.

За целите пред отбора и градския съперник Локомотив

Ще гоним челната четворка за мачове в Европа догодина. Това ни е амбицията за този сезон. Знаем, че ще е трудно в конкуренцията на ЦСКА, Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948, Арда също правят хубава селекция. Битката ще е сериозно, но това е добре за конкуренцията. Тя ражда качеството. Ние ще се радваме да има силен Локомотив, за да има и силен Ботев. За нас е важно да ги има и двата отбора в Първа лига. През изминалия сезон имаше две дербита и в плейофите, което беше хубаво.

Интервюто е пред "Тема спорт"