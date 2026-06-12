Нападателят на Локомотив Пловдив Жоел Цварц направи първи коментар след информацията на "Тема спорт", според която той може да премине в градския съперник Ботев, видя Plovdiv24.bg. Нидерландецът избра личния си профил в Инстаграм, за да се изкаже по темата.

Той обаче бе провокиран от заплашително съобщение, което му е било изпратено от привърженик на "черно-белите".

"Ако отидеш в Ботев, ще ти се случат най-лошите неща в живота! Локо Пловдив е един", е написал въпросният фен.

Цварц сподели това съобщение с приятели и последователи в социалната мрежа и в отговор написа следното:

Коментара на Жоел Цварц в профила му в Инстаграм

"Хората вече отправят заплахи, докато аз все още спокойно се наслаждавам на почивката си и дори не се занимавам с подобни неща".

Към коментара си Жоел Цварц е добавил и три смеещи се емотикони.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в момента всички футболисти на Локомотив са все още в лятна ваканция, тъй като предсезонната им подготовка стартира на 22 юни. Засега черно-белите са договорили само две контроли - с Арда (04.07) и Рилски спортист (08.07).