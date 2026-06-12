Мексико започна победоносно Световното първенство в Канада, САЩ и вкъщи. В столицата Мексико Сити на легендарния стадион "Ацтека" единият от съдомакините надигра Република Южна Африка с 2:0. На трибуните бяха величия като Роберто Карлош, Кафу и Роберто Баджо, редом до президента на ФИФА - Джани Инфантино.

Халфът на Крус Асул - Ерик Лира се възползва от дълго поведена топка на бранител в наказателното поле, подаде я на свободния Хулиан Киньонес, който изстреля кълбото между краката на стража - Ронуен Уилямс за 1:0 в 9-ата минута. В 42-ата минута Киньонес удари лявата греда на вратаря с шут по земя. Мбакезели Мбокази нанесе първия точен удар за гостите чак в 45-ата минута с левия крак от около 25-30 метра, но Ранхел не се затрудни да парира. В 50-ата минута Сфефело Ситхол остави южноафриканците с човек по-малко, след като се оказа последен в защита, когато спря непозволено откъсващия се сам срещу вратата Брайън Гутиерес. При последвалия свободен удар Раул Хименес намери стената. Той все пак се разписа с глава в 67-ата минута, когато бе намерен от Роберто Алварадо чрез центриране с левия крак. Темба Цване също бе изгонен в 84-ата минута заради удар без топка по противников играч по главата. Капитанът на "ацтеките" - Сезар Монтес получи червен картон във втората минута от добавеното време, защото беше последен в защита.

Двата отбора са в група "А", където са още Чехия и Южна Корея. Утре сутрин от 05:00 часа наше време чехите и южнокорейците ще се изправят един срещу друг на стадион "Акрон" в Сапопан, Мексико.

Първият в крайното подреждане на група "А" ще остане в Мексико, където ще играе както на 1/16-финалите, така и в евентуален 1/8-финал.