Членове на Фенклуб "Спартак 1947" се събраха вчера във фен зоната на клубната база в район "Южен" за една страхотна вечер с BBQ, студена бира и още по-добра компания, съобщиха от "синьо-бялата" организация.

"Прекарвахме си чудесно, имаше много смях, приятелски разговори и истинска спартаклийска атмосфера. Такива срещи ни напомнят колко силна е връзката между феновете и колко важна е нашата общност", написаха по този повод от фенклуб "Спартак 1947" в своята страница във Фейсбук. Там привържениците публикуваха и няколко снимки от събитието.

Специален гост беше собственикът на клуба Динко Миленчев. Бизнесменът сподели пред привържениците повече информация за бъдещето на клуба, плановете за развитие и целите за предстоящия сезон.

"Благодарим му за откровения разговор и за отделеното време с феновете. С нетърпение очакваме новия сезон и вярваме, че заедно ще продължим да подкрепяме нашия любим клуб, както винаги - с много сърце, страст и вярност", написаха още привържениците на Спартак (Пловдив).