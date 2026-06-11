Над 250 деца ще се включат в два футболни турнира, организирани от Община Марица през този месец. На 14 юни Скутаре ще бъде домакин на традиционния детски футболен турнир "Купата на кмета на Община "Марица“. В него ще участват повече от 140 деца, родени през 2018 и 2019 година, съобщиха за Plovdiv24.bg от Община "Марица". Надпреварата се провежда под патронажа на кмета Димитър Иванов.

На 20 юни отново в Скутаре ще се проведе традиционният междуучилищен футболен турнир на Община Марица за ученици от 5 до 7 клас. В него участие ще вземат повече от 120 деца от училищата на територията на общината, които ще премерят сили в битка за "Купата на кмета“.

Футболът обединява хората и възпитава ценности като дисциплина, уважение и работа в екип. В края на учебната година и футболния сезон тези турнири са своеобразен празник за децата и признание за труда на техните треньори, учители и родители. Убеден съм, че участниците ще оставят сърцата си на терена и ще превърнат събитията в истински футболен празник, заяви заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Стаматов.

Междувременно възпитаниците на ФК "Скутаре“ записаха пореден успех на международната сцена. Отборите от школата се завърнаха с отлични резултати от престижния турнир Mistral Cup, който се проведе в Несебър в края на миналата седмица.

Най-силно се представи набор 2018, който заслужено спечели сребърните медали. Малките футболисти демонстрираха впечатляваща резултатност и характер по пътя към финала. Те победиха ФК "Свети Влас“ със 7:1, ФА "Карлово“ с 8:0 и ФК "Тракия“ (Пловдив) с 6:1. В спора за титлата възпитаниците на треньора Пламен Ботев отстъпиха на "Искър“ (Нови Искър) с 0:2 и заслужено се окичиха със сребърните отличия.