Спортните новини: Днес (11) | Вчера (8)
Първи тренировки на стадион "Беркут" проведоха децата от ПФК Брестник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:46Коментари (0)104
©
Първите деца от семейството на ПФК Брестник 1948 направиха своите първи крачки и упражнения на обновяващия се в момента стадион "Беркут" в село Брестник, похвалиха се от клуба.

Треньорският екип в лицето на Петър Качулов и Кристиян Мурджев останаха приятно изненадани от желанието на малчуганите.

Ето какво още добавиха от ПФК Брестник 1948:

Готов ли си? Стани част от нас!

ПФК Брестник Пловдив 1948 набира момчета и момичета от всички възрасти! Тренировките ще се провеждат на стадион "Беркут" в Брестник.

Желаещите могат да потърсят контакт с Петър Качулов (0896 860 337 и 0896 344 783) и Кристиян Мурджев (0895 447 982).
