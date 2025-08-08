Първи тренировки на стадион "Беркут" проведоха децата от ПФК Брестник

© Първите деца от семейството на ПФК Брестник 1948 направиха своите първи крачки и упражнения на обновяващия се в момента стадион "Беркут" в село Брестник, похвалиха се от клуба.



Треньорският екип в лицето на Петър Качулов и Кристиян Мурджев останаха приятно изненадани от желанието на малчуганите.



Ето какво още добавиха от ПФК Брестник 1948:



Готов ли си? Стани част от нас!



ПФК Брестник Пловдив 1948 набира момчета и момичета от всички възрасти! Тренировките ще се провеждат на стадион "Беркут" в Брестник.



Желаещите могат да потърсят контакт с Петър Качулов (0896 860 337 и 0896 344 783) и Кристиян Мурджев (0895 447 982).