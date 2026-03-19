Децата на ФК Секирово (Раковски), родени през 2015 година, спечелиха с 2:1 гостуването си на Марица (Пловдив).

Малките "секири“, водени от треньора Габриел Земярски, изиграха перфектно отложения си мач с пловдивчани и се поздравиха заслужено с успеха на терена на Английската гимназия.

"Поздравления за момчетата и техния треньор", написаха по тозии повод от ФК Секирово.