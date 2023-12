© виж галерията Феновете на Локомотив (Пловдив) от организацията The Magic of Plovdiv зарадваха най-малките "смърфове" от школата.



Привържениците зарадваха на деца от академията с подаръци с емблемата на "черно-белите", както и снимка на представителния мъжки отбор.



"С пожелание за весели Коледни празници към всички деца и треньори от ДЮШ Локомотив Пловдив и техните семейства!", написаха от The Magic of Plovdiv в своята страница.