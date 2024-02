© виж галерията В спортен комплекс "Локомотив" завърши първия детски футболен турнир "Смърфчета". Надпреварата бе организирана от фенклуба на черно-белите, съвместно с фракцията The Magic of Plovdiv.



Призьорите бяха наградени лично от Футболист №1 на Пловдив за ХХ век Христо Бонев, а турнира уважиха собственикът на клуба Христо Крушарски, както и спортният директор Илко Пиргов.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:



Фенклуб Локомотив Пловдив, съвместно с The Magic of Plovdiv, поставихме началото на детския турнир "Смърфчета".



В първото му издание наши гости бяха отборите на “Асеновец", “Чавдар", “Юнайтед", “Гигант" и “Секирово". След драматични и оспорвани срещи победители станаха отборите на Секирово Раковски при набор 2014 и Юнайтед Пловдив при набор 2015.



Най-голяма бе радостта на децата, когато иконата на българския футбол и ПФК “Локомотив Пловдив" - Христо Бонев награди със специална купа победителите.



Представители на фенклуба допълнително зарадваха бъдещите футболисти с много награди.



Гостите на нашия турнир посетиха и срещата между ПФК “Локомотив Пловдив" и ПФК “Хебър Пазарджик" и усетиха любовта към Пловдивския любимец, а ние им пожелаваме, от все сърце, един ден да играят с цветовете на Локомотив и да вдигнат още много купи.