Всички резултати и голмайстори от мачовете на пловдивските юноши

© ПФК Локомотив Този уикенд се изиграха мачовете от 11-ия кръг в трите елитни юношески групи. Ботев успя да спечели двете дербита с Локомотив, които се играха на базата в "Коматево".



При U16 школата на Лилчо Арсов взе убедителен успех над Берое, а при U17 Локомотив разби Спартак (Плевен).



Ето и резултатите, както и голмайсторите за пловдивските отбори:



Елитна юношеска група до 17 години:



14.10 11:00 Черно море – Ботев 0:2 /Николай Стрехин, Кристиян Хаджиниколов/



14.10 14:30 Локомотив – Спартак Плевен 5:0 /Емре Даудов (2), Аксел Велев (2), Алекс Местов/



Елитна юношеска група до 16 години:



13.10 15:30 Хебър – Спартак Пловдив 1:1 /Мартин Камарски/



15.10 13:00 Ботев – Локомотив 3:1 /За Ботев – Самуил Цонов, Радослав Караманов, Симеон Турлаков; За Локомотив - Данило Терасенко/



15.10 15:00 ФК Пловдив – Берое 5:0 /Георги Нейчев, Никола Панайотов, Кубрат Ганев, Димитър Маринчешки, Димитър Костов/



Елитна юношеска група до 15 години:



14.10 9:30 Спартак Варна – Кронос 4:1 /Габриел Рангелов/



15.10 11:00 Ботев – Локомотив 2:1 /За Ботев - Атанас Кирев и Кристиян Желев; За Локомотив – Васил Йорданов/



15.10 13:00 ФК Пловдив – Берое 2:4 /Стилиян Дамянов, Калоян Дафчев/