Представителният отбор на Ботев Пловдив ще стартира лятната си подготовка в днешния ден. Първото занимание ще започне в 18:30 часа на централния терен на базата в "Коматево". 15 минути по-рано треньорът Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите.
"Жълто-черните“ ще стартират подготовка с 23 футболисти.
Програма за контролните срещи
23.06 – срещу Спартак (Плевен)
26.06 – срещу Арда (Кърджали)
01.07 – срещу Спартак (Варна)
04.07 – срещу Етър (Велико Търново)
04.07 – търси се съперник за втора контрола
11.07 – търси се съперник
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