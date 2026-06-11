Представителният отбор на Ботев Пловдив ще стартира лятната си подготовка в днешния ден. Първото занимание ще започне в 18:30 часа на централния терен на базата в "Коматево". 15 минути по-рано треньорът Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите.

"Жълто-черните“ ще стартират подготовка с 23 футболисти.

Програма за контролните срещи

23.06 – срещу Спартак (Плевен)

26.06 – срещу Арда (Кърджали)

01.07 – срещу Спартак (Варна)

04.07 – срещу Етър (Велико Търново)

04.07 – търси се съперник за втора контрола

11.07 – търси се съперник