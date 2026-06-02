Днес, 2 юни, се навършват 85 години от рождението на най-голямата легенда на Ботев (Пловдив) Динко Дерменджиев. Чико ни напусна през 2019 година.

Той е привлечен в отбора на Ботев през 1959 година като трети вратар (единственото му излизане като вратар е през второто полувреме на среща на Ботев във Варна през същия сезон). Треньор на "жълто-черните" по това време е Георги Генов, който вижда в него талант на краен нападател и Динко Дерменджиев само за осем месеца се налага като титуляр в отбора на Ботев, в който играе 19 сезона.

Чико е изиграл 447 срещи, в които е отбелязал 194 гола за Ботев (Пловдив) в "А" група. Печели шампионската титла през 1967 година, Купата на Съветската армия за 1962 година, сребърен медал (1963 година) и бронзов медал (1961 година) от шампионатите на "А" РФГ, както и Балканската клубна купа за 1972 година.

Динко Дерменджиев участва с националния отбор на България на три световни първенства - Чили (1962 година), Англия (1966 година) и Мексико (1970 година), като на последното отбелязва първия гол на шампионата и получава специална награда. За националния отбор играе в 58 официални срещи, в които отбелязва 19 гола. Чико прекратява активната си състезателна дейност през 1978 година и се отдава на треньорската професия.

Като старши-треньор на Ботев (б.р. тогава под името Тракия) той печели Купата на Съветската армия през 1981 година, бронзовите медали от първенствата на "А" РФГ за 1981 и 1983 година и е финалист за Купата на България през 1984 и 1991 година.