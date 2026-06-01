Английската футболна легенда Кевин Кийгън сподели изключително тежка и емоционална новина за здравословното си състояние. Двукратният носител на "Златната топка“ (1978, 1979) съобщи, че е диагностициран с рак в четвърти стадий и по думите му "не му остава много време“.

Кевин Кийгън е един от най-великите играчи на своето поколение. Професионалният му път преминава през Скънторп, Ливърпул, Хамбургер, Саутхямптън и Нюкасъл.

Още през януари тази година 75-годишният бивш футболист и мениджър разкри, че се бори с онкологично заболяване, но тогава спести детайлите около тежката диагноза.

В откровено интервю за "Дейли Мейл“, Кийгън изрази надежда, че съдбата ще му даде възможност да се сбогува подобаващо с привържениците на любимия си Нюкасъл в началото на следващия сезон.

"Искам да се сбогувам с феновете. Последния път нямах тази възможност. Надявам се, че няма да ми вдигнат паметник, преди да си отида“, сподели с характерното си чувство за хумор легендата.

Връзката на Кийгън със "свраките“ е свещена. Той носи черно-белия екип в края на състезателната си кариера, но истинският му фурор на "Сейнт Джеймсис Парк“ е като мениджър.

Кийгън поема Нюкасъл в тежък момент, спасява го от изпадане в Трета дивизия, а след това го връща в елита. С атрактивен и атакуващ стил той извежда тима до второто място във Висшата лига през сезон 1995/96 - най-доброто класиране на клуба от 1927 година насам.

Завръщането му начело на тима бе посрещнато с огромна еуфория, но продължи едва 22 мача поради неразбирателство с тогавашното ръководство.

Освен на Нюкасъл, в мениджърската си кариера Кийгън бе начело на Фулъм, Манчестър Сити и националния отбор на Англия.