Пловдивските елитни футболни клубове Локомотив и Ботев използваха официалните си платформи, за да поздравят децапа по случай 1 юни.

"Честит празник, мили деца! Продължавайте да бъдете усмихнати, любопитни и никога не спирайте да мечтаете!", написаха от ПФК Локомотив.

"Честит 1 юни на всички малки ботевисти. Усмихвайте се, играйте, мечтайте и винаги подкрепяйте любимия отбор с гордо вдигната глава. Носете фланелката на Ботев с гордост из пловдивските улици и не спирайте да вярвате в магията на футбола. Само Ботев!", гласи път официалният текст на ПФк Ботев по случай деня на детето.