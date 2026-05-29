Традиционният урок по плуване и тази година беше открит от кмета на район "Източен“ Емил Русинов. Детска градина “Чайка“ отново показа готовността на децата да плуват безопасно в различни стилове в края на учебната година, съобщиха за Plovdiv24.bg от кметството на района. Темата на събитието беше под знака на Хавай.
Всички гости, сред които Иван Стоянов - заместник-кмет “Екология и здравеопазване“ в община Пловдив, Цветина Кашилска - заместник-кмет, Стефка Симеонова - главен експерт "Образование и култура“, Милена Златанова - главен инспектор в отдел "Образование“ на Община Пловдив, директори на детски градини и други, бяха посрещнати с типични хавайски атрибути - гирлянди и пъстри цветя на прага на плувния басейн.
Под вещото ръководство на треньора си Атанас Кръстанов децата демонстриха различни стилове - кроул, гръб, бътерфлай, бруст, плуване под вода и други. В пълна плувна екипировка и с помощта на пулбуйове те плуваха под неспирните аплодисменти на публиката. Всички гости станаха свидетели на уникалните плувни техники, демонстрирани от децата включително и плуване на групи деца с "макарон“ .
Тя връчи на всички грамоти за отлично представяне.
Кметът на района Емил Русинов изказа възхищението си от представянето на децата и благодари на Мария Петрова за отличното стопанисване на плувния басейн и усилията, които полага като ръководител за цялостната база.
