Спортист №1 на Пловдив за 2024 година Радина Величкова покри норматив за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години, което ще се проведе през лятото в Юджийн (щата Орегон, САЩ). Това стана в родния град на лекоатлетката в спринта на 100 метра от международния турнир "Пловдив".

На пистата на градския стадион "Пловдив" възпитаничката на треньорката Ива Пранджева се справи с нормата още в сериите на 100 метра, след като записа 11.72 секунди. Нормативът за шампионатът на планетата е 11.78 секунди.

Радина Величкова, която е европейска шампионка на 100 метра при девойките, бе безапелационна в бягането в Пловдив и остави зад себе си Мила Димитрова и Андреа Савова, които финишираха съответно на второ и трето място.

С победа летния сезон започна и друга имените пловдивчанка - Александра Начева. Състезателката на Стойко Цонов спечели надпреварата на троен скок с резултат 13.39 метра. Заради силния дъжд и лошите атмосферни условия Начева направи само един опит, но той се оказа напълно достатъчен за успеха.

Второто място зае Галина Николова с 12.95 метра, а трета завърши Дияна Ангелова с 12.84 м.