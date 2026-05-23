Днес, 23 май, една от най-големите спортни легенди на Пловдив празнува рожден ден. Асен Златев, олимпийският шампион по вдигане на тежести от Москва ’80, навършва 66 години. Роден е на 23 май 1960 г. в пловдивското село Царимир и остава едно от най-титулуваните имена в историята на българския спорт.

Тазгодишният му рожден ден идва в нов етап от живота му. Само преди месеци, през декември 2025 г., Златев бе избран за президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Така легендата от подиума посреща 66-ата си годишнина начело на спорта, на който посвети живота си.

От Царимир до олимпийския връх

Пътят на Асен Златев към върха започва в Пловдив. На 11-годишна възраст той постъпва в Средното спортно училище "Васил Левски“, в първата група по вдигане на тежести, ръководена от треньора Ганчо Карушков. Състезателната си кариера започва в пловдивския клуб "Марица“.

Талантът му се развива стремглаво. Само за няколко години младежът от Царимир се превръща в един от водещите щангисти в света, състезавайки се в категориите до 75 и до 82,5 килограма.

Москва 1980 - златото на 20 години

Звездният час на Златев идва на Олимпийските игри в Москва през 1980 г. В годината, в която дебютира на международния подиум, той става олимпийски шампион в категория до 75 кг. "На 20 години и 62 дни станах олимпийски шампион“, разказва самият той, постижение, което малцина в българския спорт могат да повторят.

Титлата се решава в драматичен двубой. Изоставащият съветски състезател Александър Перви е принуден да атакува 205 килограма, нов световен рекорд в изтласкването, в третия си опит. Той пропуска тежестта и златото остава за България. Същата 1980 година Асен Златев печели и световната титла. Пловдивчанинът е сред четиримата пловдивски олимпийски шампиони от Игрите в Москва, факт, който нарежда града под тепетата сред знаковите средища на българското вдигане на тежести.

20 световни рекорда и пропуснатата втора олимпиада

Кариерата на Златев е поредица от рекорди и титли. За седем години състезателят подобрява 20 световни и 6 олимпийски рекорда. Той е носител на общо 15 медала от световни и европейски първенства, 8 златни, 6 сребърни и 1 бронзов, което го нарежда на второ място в България по брой завоювани отличия. За най-доброто постижение на световното първенство в Любляна през 1982 г. е отличен с приза "Златен килограм“. Малцина знаят и друг детайл за класата му, той е сред едва тримата български щангисти, заедно с Николай Пешалов и Иван Иванов, които никога не са получавали "нула“ на официално състезание.

Върху кариерата му обаче пада и една сянка. Във върхова форма Златев пропуска Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 г. заради бойкота на страните от Съветския блок, олимпиада, на която мнозина смятат, че би защитил титлата си.

Новата роля, начело на българските щанги

След края на състезателната си кариера Асен Златев остава свързан със спорта и с родния си край. Той създава собствена мандра и изнася млечни продукти за Германия. През 2000 г. е удостоен със званието почетен гражданин на Пловдив, а през 2019 г. издава автобиографичната си книга "Пътят на Скитника“.

През декември 2025 г. дойде и новото голямо признание. На извънредно общо събрание на Българската федерация по вдигане на тежести Златев бе избран за неин президент. За него гласуваха 21 клуба, а кандидатурата му получи личната подкрепа на Карлос Насар, олимпийският, световен и европейски шампион и най-голямата българска спортна звезда в момента.

Така на своя 66-и рожден ден Асен Златев посреща нова мисия, да върне блясъка на спорта, който преди повече от четири десетилетия самият той изведе до олимпийския връх.