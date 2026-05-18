В Деня на българския спорт (17 май) се проведе ежегодният Фестивал на бойните изкуства 2026, организиран от ABC FIGHT CLUB - София. На турнира традиционно се връчва и специалната награда за принос за развитието на бойните изкуства и бойните спортове в България. Тази година тя отиде при Антонио Стамболийски от Асеновград - за приноса му за развитието на таекуон-до у нас още от края на 80-те години и началото на 90-те години на ХХ век, съобщиха за Plovdiv24.bg от Global Taekwon-do Federation (GTF).

В годините назад, Антонио Стамболийски допринася изключително много за развитието на таекуон-до ITF в Асеновград и Пловдив; установява контакти с корейските майстори по таекуон-до, работили във ВИФ и после НСА; подпомага появата на първите "черни колани“ по таекуон-до в Пловдив и на първите дипломирани треньори по таекуон-до в НСА; създава първия клуб по таекуон-до ITF извън София - ТК "Асеновец“ - Асеновград през 1989 г.

Призът му беше връчен от Красимир Гергинов - основател на ABC FIGHT CLUB, международен инструктор и международен съдия по таекуон-до; вицепрезидент на Българската федерация по таекуон-до ITF 1999 – 2013 г.

Досега специалната награда за принос в бойните изкуства и бойните спортове са получавали: През 2024 г. - емблематичният наш треньор по бокс Палми Ранчев, с дългогодишни заслуги в подготовката на боксьори, кикбоксьори и таекуондисти. През 2025 г. – възпитаникът на ЦСУ "Олимпийски надежди“ Николай Янков (1966 - 2026), допринесъл с треньорския си опит в бокса в не една спортна зала.

Във Фестивала на бойните изкуства 2026 се проведоха състезания по таекуон-до и таекуон-до комба. Участие взеха близо 100 състезатели, предимно начинаещи и любители. Надпреварите бяха в дисциплините форма и спаринг и предложиха емоционални срещи от най-малките, до мъже и жени. От този формат стартира спортната кариера в таекуон-до, кикбокс и савате на много медалисти и шампиони от европейски и световни първенства. Част от тях вчера бяха в ролята на съдии и треньори на турнира.

Събитието се организира с подкрепата на Global Taekwon-do Federation (GTF), която го включи в спортния си календар за 2026 г.