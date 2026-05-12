Днес (12 май) на лекоатлетическия стадион до градския стадион "Пловдив" ще се проведат 25-ите областни състезания на Младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец“. В надпреварата участие ще вземат 10 ученически отбора – победители в общинските етапи на състезанието, съобщиха за Plovdiv24.bg от пловдивската пожарна. Участниците ще мерят сили и умения в две дисциплини - "Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и "400 м щафетно бягане с препятствия“.

Организатор на проявата е Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив. Основен акцент в дейността на дирекцията е повишаването на противопожарната култура сред подрастващите, като движението "Млад огнеборец“ дава възможност на деца на възраст от 10 до 16 години да придобият теоретични знания и практически умения по пожарна безопасност и защита при бедствия.

Състезателната подготовка и правилата са съобразени с международните стандарти на Международната асоциация на пожарните и спасителни служби – CTIF. Приз за областен победител ще си оспорват най-добрите ученически отбори:

• Спортно училище "Васил Левски“ – Пловдив

• СУ "Никола Вапцаров“ – Пловдив

• СУ "Свети Седмочисленици“ – Пловдив

• СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград

• СУ "Васил Левски“ – Карлово

• СУ "Отец Паисий“ – Стамболийски

• ОУ "Гео Милев“ – Садово

• СУ "Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай

• ОУ "Христо Смирненски“ – Раковски

• СУ "Христо Смирненски“ – Хисаря

Официалните гости на спортния празник ще бъдат Ангел Славов – заместник-кмет "Обществен ред и сигурност“ в Община Пловдив, Таня Георгиева – директор на БЧК Пловдив, и Георги Делов – старши експерт по български език и литература в Регионално управление на образованието – Пловдив.

Отборът победител ще представи област Пловдив на националното състезание на МПО "Млад огнеборец“ в КК Албена, съревновавайки се с най-добрите младежки противопожарни отряди от страната.