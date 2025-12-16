46 състезатели и 3 отбора са номинирани за "Спортист на Пловдив за 2025 г."

© На 17 декември в 18:00 ч. в ГХГ "Пловдив 2019“ Община Пловдив ще отличи най-успешните си спортисти, треньори и спортни деятели на тържествената церемония "Спортист на годината“. В тазгодишното издание на инициативата в надпреварата участват общо 46 състезатели и 3 отбора, номинирани за своите изключителни постижения през календарната година.



"Спортист на годината“ е утвърдена инициатива на Община Пловдив, която има за цел да отдаде заслужено признание на спортисти, треньори, спортни деятели и спортни журналисти от територията на общината за постигнати високи резултати на национално, европейско и световно ниво.



Тазгодишното издание се отличава с няколко важни нововъведения. За първи път ще бъде изготвено класиране в категория "Млад спортен талант“, като ще бъдат отличени състезателите от 1-во до 10-о място. Друга новост е въвеждането на приз в колективния спорт – "Отбор на годината“, с който ще бъде отличен най-успешният пловдивски тим.



В традиционната категория "Мъже и жени“ се запазва класирането от 1-во до 10-о място.



Изборът на отличените се осъществява чрез анкетно гласуване, като право на вот имаха спортни журналисти от пловдивски медии и президентите на спортните клубове с номинирани състезатели. Номинациите са подадени съобразно постиженията на спортистите на европейски и световни първенства през 2025 г.



Съгласно регламента, треньорите на спортистите, класирани на призовите места, автоматично получават същото класиране и също ще бъдат наградени.



Тази година Община Пловдив ще връчи специален плакет на спортисти в неравностойно положение, представители на шест спортни клуба. Освен това ще бъде присъдена почетна грамота на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив за изключителния му принос към развитието на спорта при деца със специални образователни потребности.



Ето и номинациите за 2025 г.:



Категория "Мъже/жени“:



· Божидар Виталий Михайлович – АСТК "Тракия“



· Бранимир Христов – СККК "Чипилски“



· Борислава Иванова – Аеробика АМД



· Виктория Радева – СШК "Марица“



· Диан Пампорджиев – СКВТ "Марица“



· Джесика Иванова – СКВТ "Марица“



· Иванка Попова – АСКК "Тракия“ Пловдив



· Ивайло Тисов – СКБ "Локомотив“ (борба)



· Кирил Киров – АСК "Тракия“



· Кристиан Василев – ГК "Черпоков“



· Лидия Ненчева – АСК "Тракия“



· Лилия Антонова Митрева – АСТК "Тракия“



· Манол Велков – АСКК "Тракия“ Пловдив



· Янаки Милев – ТК "Локо – 98“



· Антонио Папазов, Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД



· Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД



· Ива Дудова – ВК "Марица“ Пловдив



· Николай Драганов – СК "Терес“



· Мария Петрова – СК "Терес“



Категория "Млад спортен талант“:



· Бояна Костадинова – СКВТ "Марица“



· Виктор Бонев – АСК "Тракия“



· Виктор Костадинов – СКВТ "Марица“



· Габриела Трайкова – СКХГ "Брилянт“



· Есад Бозали – СКБ "Локомотив“ (борба)



· Ива Деливерска – СКЛА "Енерджи“



· Ивайло Митовски – СК "Сейкен“



· Манол Велков – АСКК "Тракия“ Пловдив



· Николай-Томас Георгиев – ССКФ "Пловдив БГ“



· Радослав Димов – СКВТ "Марица“



· Росица Теодорова Благоева – АСТК "Тракия“



· Радостина Ангелова – СККК "Тракия“



· Петър Чавдаров Грошев – АСТК "Тракия“



· Христо Челибийски – СКБ "Локомотив“ (борба)



· Елисавета Сариева, Александра Китипова, Дарина Нанева – ВК "Марица“ Пловдив



· Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова – Аеробика АМД



· Виктория Крушарска – Аеробика АМД



· Елизара Янева – ТК "Макс Про“



· Росица Гулева – СК "Олимпик 2019“



· Владимир Атанасов – СК "Олимпик 2019“



Категория "Отбор на Пловдив" за 2025 г.“:



ВК "Марица“ Пловдив (волейбол) – треньор Ахметджан Ершимшек



ВК "Локомотив Авиа“ Пловдив (волейбол) – треньор Найден Найденов



БК "Локомотив“ Пловдив (баскетбол) – треньор Димитър Чанков