Спортните новини: Днес (8) | Вчера (21)
46 състезатели и 3 отбора са номинирани за "Спортист на Пловдив за 2025 г."
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:08Коментари (0)117
©
На 17 декември в 18:00 ч. в ГХГ "Пловдив 2019“ Община Пловдив ще отличи най-успешните си спортисти, треньори и спортни деятели на тържествената церемония "Спортист на годината“. В тазгодишното издание на инициативата в надпреварата участват общо 46 състезатели и 3 отбора, номинирани за своите изключителни постижения през календарната година.

"Спортист на годината“ е утвърдена инициатива на Община Пловдив, която има за цел да отдаде заслужено признание на спортисти, треньори, спортни деятели и спортни журналисти от територията на общината за постигнати високи резултати на национално, европейско и световно ниво.

Тазгодишното издание се отличава с няколко важни нововъведения. За първи път ще бъде изготвено класиране в категория "Млад спортен талант“, като ще бъдат отличени състезателите от 1-во до 10-о място. Друга новост е въвеждането на приз в колективния спорт – "Отбор на годината“, с който ще бъде отличен най-успешният пловдивски тим.

В традиционната категория "Мъже и жени“ се запазва класирането от 1-во до 10-о място.

Изборът на отличените се осъществява чрез анкетно гласуване, като право на вот имаха спортни журналисти от пловдивски медии и президентите на спортните клубове с номинирани състезатели. Номинациите са подадени съобразно постиженията на спортистите на европейски и световни първенства през 2025 г.

Съгласно регламента, треньорите на спортистите, класирани на призовите места, автоматично получават същото класиране и също ще бъдат наградени.

Тази година Община Пловдив ще връчи специален плакет на спортисти в неравностойно положение, представители на шест спортни клуба. Освен това ще бъде присъдена почетна грамота на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив за изключителния му принос към развитието на спорта при деца със специални образователни потребности.

Ето и номинациите за 2025 г.:

Категория "Мъже/жени“:

· Божидар Виталий Михайлович – АСТК "Тракия“

· Бранимир Христов – СККК "Чипилски“

· Борислава Иванова – Аеробика АМД

· Виктория Радева – СШК "Марица“

· Диан Пампорджиев – СКВТ "Марица“

· Джесика Иванова – СКВТ "Марица“

· Иванка Попова – АСКК "Тракия“ Пловдив

· Ивайло Тисов – СКБ "Локомотив“ (борба)

· Кирил Киров – АСК "Тракия“

· Кристиан Василев – ГК "Черпоков“

· Лидия Ненчева – АСК "Тракия“

· Лилия Антонова Митрева – АСТК "Тракия“

· Манол Велков – АСКК "Тракия“ Пловдив

· Янаки Милев – ТК "Локо – 98“

· Антонио Папазов, Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД

· Борислава Иванова, Христо Манолов – Аеробика АМД

· Ива Дудова – ВК "Марица“ Пловдив

· Николай Драганов – СК "Терес“

· Мария Петрова – СК "Терес“

Категория "Млад спортен талант“:

· Бояна Костадинова – СКВТ "Марица“

· Виктор Бонев – АСК "Тракия“

· Виктор Костадинов – СКВТ "Марица“

· Габриела Трайкова – СКХГ "Брилянт“

· Есад Бозали – СКБ "Локомотив“ (борба)

· Ива Деливерска – СКЛА "Енерджи“

· Ивайло Митовски – СК "Сейкен“

· Манол Велков – АСКК "Тракия“ Пловдив

· Николай-Томас Георгиев – ССКФ "Пловдив БГ“

· Радослав Димов – СКВТ "Марица“

· Росица Теодорова Благоева – АСТК "Тракия“

· Радостина Ангелова – СККК "Тракия“

· Петър Чавдаров Грошев – АСТК "Тракия“

· Христо Челибийски – СКБ "Локомотив“ (борба)

· Елисавета Сариева, Александра Китипова, Дарина Нанева – ВК "Марица“ Пловдив

· Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова – Аеробика АМД

· Виктория Крушарска – Аеробика АМД

· Елизара Янева – ТК "Макс Про“

· Росица Гулева – СК "Олимпик 2019“

· Владимир Атанасов – СК "Олимпик 2019“

Категория "Отбор на Пловдив" за 2025 г.“:

ВК "Марица“ Пловдив (волейбол) – треньор Ахметджан Ершимшек

ВК "Локомотив Авиа“ Пловдив (волейбол) – треньор Найден Найденов

БК "Локомотив“ Пловдив (баскетбол) – треньор Димитър Чанков
