© виж галерията С пробег от 57 минути и 55 секунди отборът на "Redis“ спечели голямата награда – хладилник "Liebherr“ за офиса, в осмото издание на най-голямата корпоративна щафета и тиймбилдинг в Южна България – Liebherr Business Run Plovdiv 2025.



Четиримата състезатели-аматьори от "Redis Top Team“ първи преодоляха вчера 16-километровото трасе около завода на "Либхер-Хаусгерете Марица“ в зона "Марица“, част от Тракия икономическа зона.



На второ място при смесените отбори завършиха бегачите от "EPAM1“ с 6:32 минути след победителите, а бронзът отиде при "Светкавиците“ от LINKIN, с едва 6:43 минути изоставане от първите.



"За поредна година доказахме, че бизнесът може да тича бързо и да се забавлява. Горди сме с нашия женски отбор, който стана шампион при дамите“, обяви Донка Петров, специалист "Човешки ресурси“ в "Либхер-Хаусгерете Марица“, преди да връчи медалите на изкачилите се на почетната стълбичка състезатели. Златните медали при дамите взеха "Lady Bugs“ от Либхер, среброто – "Next time better“ от EVLabs, а бронзът – "Digital Divas“ от Heidelberg Materials Digital Hub Varna.



Антон Дуков, маркетинг директор на MetLife, подари ваучери за 10% отстъпка на застрахователен продукт по избор на класиралите се състезатели. Неговият 3-годишен син Стефан, заедно с Владислав Панов, наследникът на бегач от "EVLabs“, бяха най-малките участници в Kids Run Business. В състезанието за деца се включиха над 30 малчугани.



Осмото издание на "Либхер Бизнес Рън Пловдив“ се организира от Спортен клуб "Бегач“ и "Либхер-Хаусгерете Марица“, в партньорство с MetLife и със съдействието на "Клъстер Тракия икономическа зона“.



Надпреварата събра 200 аматьори-бегачи от 50 отбора от 23 мултинационални компании от цялата страна. Участниците бяха от водещи фирми като АББ, ТЕД БЕД, EVLabs, Биомашинoстроене, Willi Elbe Automotive Bulgaria, ЛИНКИН, VIKING, Minimart, Netpeak Bulgaria, Redis, Wiser Technology, iCard, ПЕНТАКС Медикъл България, Zobele-kdc/one, DSK Bank, МЕКСОН, ДИТАБУС, Девня Цимент – Хайделберг Матириълс Девня, Ascent, Heidelberg Materials Digital Hub Varna, EPAM, Либхер-Хаусгерете Марица, Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица.



Благотворителната кауза на тазгодишното издание бе насочена към спорта. Баскетболният клуб на гр. Раковски получи дарение от 500 лева от Спортен клуб "Бегач“. Средствата ще бъдат инвестирани в детско-юношеската школа на клуба. "Над 40 деца вече тренират при нас и участват в състезания. Надяваме се фирмите от Тракия икономическа зона да ни спонсорират, за да привлечем повече подрастващи към спорта“, сподели Станислав Йотов, член на УС на клуба, който заедно със свои съотборници помагаше като доброволец "Либхер Бизнес Рън Пловдив“ да протече перфектно.