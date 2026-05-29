Поредно силно представяне на отбора на пловдивската пожарна в 54-ия републикански преглед по пожаро-приложен спорт, който се проведе в Долна баня! Огнеборците от РДПБЗН - Пловдив поставиха нов рекорд за града в дисциплината "Бойно разгръщане“. Те завършиха на второ място с време от 25,51 секунди.

Щафетата на пловдивчани също зае второ място с време 1.02.25 мин. Момчетата ни завоюваха и второ място в комплексното класиране, само на 2 точки след отбора на Враца.

Това е съставът на най-добрите спортисти сред огнеборците:

  • Недялко Пищялов
  • Ивайло Караджов
  • Стойко Баръмски
  • Николай Бояджиев
  • Михаил Костов
  • Пламен Писков
  • Росен Джералиев
  • Александър Карагьозов
  • Кристиан Караджов
  • Айдуан Ахмед
  • Иван Тотев

Специално признание заслужава Михаил Костов - пожарникар в Първа РСПБЗН, дългогодишен състезател, безапелационно обявен за "Спортист на годината“! Напълно заслужено отличие за неговия труд, постоянство и отдаденост през годините!

Гордеем се с представянето на отбора на РДПБЗН Пловдив, който показа изключителна дисциплина и спортсменски дух! Вие доказахте, че зад силния резултат стоят труд, характер и отборен дух! Адмирации за безупречната организация на домакините! Браво, момчета,
заявиха от пловдивската пожарна.