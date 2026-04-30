На 30 април 2026 г. в 04 РСПБЗН - Пловдив се проведе Общинският етап на състезанието "Млад огнеборец“. В надпреварата участваха четирите училища от район "Тракия“, като младите състезатели демонстрираха отлични умения, дисциплина и силен отборен дух.

Състезанието включваше преодоляване на различни препятствия и работа с пожарникарска техника, при което всяка секунда и всяка техническа грешка оказваха влияние върху крайното класиране, съобщиха за Plovdiv24.bg от район "Тракия".

Първо място заслужено спечели отборът на СУ "Свети Седмочисленици“.

Наградите на участниците бяха връчени от Георги Гатев - кмет на район "Тракия“, Емил Русинов – кмет на район "Източен“ и главен инспектор Иван Господинов – началник на 04 РСПБЗН – Пловдив.

Инициативата има за цел да подготви младите хора за адекватни действия при бедствия и пожари, както и да насърчи отговорността, дисциплината и работата в екип.

Администрацията на район "Тракия“ изразява благодарност към "Eat and Go“ за съдействието и осигуряването на сандвичи за участниците.

Поздравления за всички млади огнеборци, които взеха участие в състезанието, допълниха още от кметството на района.