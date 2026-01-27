ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (17)
Ясна е челната десетка за определяне Спортист №1 на България за 2025 година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:11Коментари (0)289
©
Българската асоциация на спортните журналисти обяви челната десетка за определяне Спортист №1 на България за 2025 г. (по азбучен ред):

Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

Александър Везенков (Баскетбол)

Александър Николов (Волейбол)

Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

Иван Иванов (Тенис)

Карлос Насар (Вдигане на тежести)

Никола Цолов (Автомобилизъм)

Симеон Николов (Волейбол)

Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

Тервел Замфиров (Сноуборд)

Непосредствено след тях в подреждането на най-достойните за 2025 г. следват:

Алекс Грозданов (Волейбол), Рами Киуан (Бокс), Малена Замфирова (Сноуборд), Кирил Милов (Борба), Милена Тодорова (Биатлон), Йоана Илиева (Фехтовка), Григор Димитров (Тенис), Радослав Янков (Сноуборд), Радослав Росенов (Бокс), Александър Василев (Тенис), Юлияна Янева (Борба), Магомед Рамазанов (Борба), Владимир Зографски (Ски скокове), Димана Иванова (Волейбол), Петър Мицин (Плуване), Мирослава Минчева (Спортна стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (Бадминтон).

117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета "Спортист на годината" и след гласуването вече е ясно кои атлети и отбори се съревновават за най-престижната спортна награда в България.

Отбор №1 за 2025 г. ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.

Награждаването на най-добрите в българския спорт ще дойде с края на най-знаковото спортно събитие за 2026-а - Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Българската асоциация на спортните журналисти ще проведе церемонията по отличаването на призьорите в 68-ата анкета "Спортист на годината" със съдействието на WINBET, които отново ще връчат специалната награда "Вдъхновение“. Специалната награда бе учредена на предишното издание на "Спортист на годината“ и се връчва на значима личност, която с работата и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

На събитието ще разберем и кой е №1 за 2025 г. в 42-ото издание на анкетата Треньор на България, организирана от в. "Труд". Участие в нея взеха 25 медии.

Ще бъде връчена и наградата за спортист №1 с увреждания.

Ще бъдат присъдени и специални награди от името на спортните журналисти в знак на уважение към заслужили български спортисти.

Първата официална анкета е проведена през 1958 г. В допитването, организирано от "Народен спорт" печели баскетболистката Ваня Войнова - първият официален победител в "Спортист на годината".

Рекордьор по спечелване на най-престижната награда е Стефка Костадинова - 4 пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за №1 по 3 пъти.

Осем големи български спортисти са триумфирали по два пъти - Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.
Още по темата: общо новини по темата: 40
05.01.2026
17.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Подкрепете днес Марица в последното домакинство в групите на Шампионската лига
 Ботев завършва подготовката с контрола срещу Севлиево
 Ивайло Иванов: Онзи мач, който се прекрати, бяхме на път да го спечелим! Сега мотивацията е двойна
 Пламена Миткова: Сега лишенията са много повече, защото отговорността е по-голяма
 Шефът на Гигант (Съединение) след мач в Пловдив: Продължаваме да работим
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: