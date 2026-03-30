Възпитаниците на СУ "Свети Патриарх Евтимий" в Пловдив се представиха отлично в областния етап на Ученическите игри по тенис на маса.
При момичетата на първо място се класираха:
Елица Стойнева VIж клас,
Ралица Пашова VIв клас,
Анна Тодорова Vа клас
При момчетата на второ място завършиха:
Теодор Колев VIб клас,
Атанас Вълков VIз клас,
Борис Михалков VIа клас.
"Браво на нашите отбори за силната игра и спортния дух! Ръководител на отбора: Ренета Стойнова - старши учител ФВС", написаха по този повод от СУ "Свети Патриарх Евтимий" в официалната си страница във Фейсбук.
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.