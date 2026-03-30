Автор: Стойчо Генов 15:08 / 30.03.2026 15:08 / 30.03.2026 548 548

Възпитаниците на СУ "Свети Патриарх Евтимий" в Пловдив се представиха отлично в областния етап на Ученическите игри по тенис на маса.



При момичетата на първо място се класираха:



Елица Стойнева VIж клас,



Ралица Пашова VIв клас,



Анна Тодорова Vа клас



При момчетата на второ място завършиха:



Теодор Колев VIб клас,



Атанас Вълков VIз клас,



Борис Михалков VIа клас.



"Браво на нашите отбори за силната игра и спортния дух! Ръководител на отбора: Ренета Стойнова - старши учител ФВС", написаха по този повод от СУ "Свети Патриарх Евтимий" в официалната си страница във Фейсбук.