Възпитаниците на СУ "Свети Патриарх Евтимий" в Пловдив се представиха отлично в областния етап на Ученическите игри по тенис на маса.

При момичетата на първо място се класираха:

Елица Стойнева VIж клас,

Ралица Пашова VIв клас,

Анна Тодорова Vа клас

При момчетата на второ място завършиха:

Теодор Колев VIб клас,

Атанас Вълков VIз клас,

Борис Михалков VIа клас.

"Браво на нашите отбори за силната игра и спортния дух! Ръководител на отбора: Ренета Стойнова - старши учител ФВС", написаха по този повод от СУ "Свети Патриарх Евтимий" в официалната си страница във Фейсбук.