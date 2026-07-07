Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев известен като "Русев" в Световната федерация по кеч - WWE, се завърна на победния път.

Пловдивчанинът, заедно с партньора му на двойки Итън Пейдж, надиграха Драгън Лий и Чад Гейбъл в двубой от последното шоу на компанията - "WWE Monday Night RAW", провело се в "Олстейт арена" в Розмънт, Илинойс, САЩ.

На Русев и канадеца Пейдж им бяха необходими малко повече от 9 минути на ринга, за да стигнат до така желания успех.

Той дойде след любимата хватка за предаване на българина - "The Accolade", която я приложи върху Лий.

След биене на гонга за финал на срещата обаче Русев продължи да държи летящия ас в тази хватка. Това изнерви една от новите звезди на компанията Джо Хендри, който се качи на ринга, за да помогне на Гейбъл и Лий. Не след дълго обаче и той бе подложен на хватката за предаване на Русев.

С оглед представянето на нашенеца, най-вероятно Трите Хикса и компания вече ще започнат да издигат Русев след като в последните месеци го бяха превърнали в джобър (кечист, чиято основна роля е да губи мачове. Терминът произлиза от кеч жаргона "to do a job" (да свършиш работа). Тяхната мисия е да изградят образа на звездата (фейс или хийл) и да направят победата му да изглежда убедителна).

Българинът спря серия от 7 пореди загуби (на сингъл и на двойки).

Видео от мача между Русев/Пейдж и Лий/Гейбъл може да видите в прикачения към статията файл.