Българският пилот Никола Цолов завърши на девето място в спринтовото състезание от Формула 2 за Гран при на Австрия в Шпийлберг, след като успешно преодоля удар в първата обиколка. Родният състезател не успя да спечели точки в надпреварата, което позволи на лидера Габриеле Мини да увеличи преднината си в генералното класиране.

Тежък удар и масова катастрофа на старта

Българинът започна добре надпреварата и успешно запази своята позиция в първия завой. В третия завой обаче болидът на Никола Цолов бе ударен от този на Джошуа Дюрксен, което доведе до завъртане на нашия пилот. Инцидентът се оказа масов и предизвика моментално вдигане на жълт флаг. След последвалия рестарт на състезанието Цолов се оказа извън челната десетка, движейки се непосредствено зад испанския състезател на "Према Рейсинг“ Мари Боя.

Впечатляваща гонитба и битка за позиции

Българският пилот демонстрира отлично темпо, настигна Боя и изпревари испанеца в 22-рата обиколка. В този етап от състезанието Цолов се намираше на 2.2 секунди зад своя съотборник Ноел Леон, а основната му мишена бе Куш Майни, който заемаше последното място в зоната на точките. Две обиколки преди карирания флаг българинът направи нова успешна маневра и изпревари и Леон. В този момент обаче Майни вече имаше преднина от три секунди, която се оказа недостижима за скъсяване в оставащото време.

Изненади на подиума и шанс за реванш

След финала Цолов остана на девето място и без точков актив преди официалните решения на рейс контрола, докато неговият съперник Габриеле Мини спечели четири точки и увеличи аванса си на върха в класирането на общо десет точки. Победител в спринта стана Джон Бенет, следван от Себастиан Монтоя и Рафаел Виягомес, като любопитен детайл е, че първият и третият заемаха последните места в подреждането при пилотите преди този старт. В предстоящата основна надпревара за Гран при на Австрия Цолов и Мини ще стартират от втора линия, като предимството ще бъде за българина. Основното състезание е насрочено за неделя 11:10 часа българско време.