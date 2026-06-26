В периода 3-5 юли 2026 година Гребната база в Пловдив ще бъде домакин на Държавното първенство по триатлон - спринтова дистанция, което е първото събитие от календара на Българска асоциация по триатлон за годината.

Очаква се в надпреварата да се включат повече от 180 състезатели от цялата страна, които ще премерят сили в различните възрастови групи - от най-малките състезатели до мъже и жени, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите. Събитието обещава два дни, изпълнени с динамични стартове, детски щафети и щафети за големи, оспорвани битки, много емоции, страхотни награди и истински спортен празник за участници и публика.

Официалното откриване на състезателната програма е на 4 юли (събота), когато от 08:00 часа стартират стартовете при мъжете и жените на спринтова дистанция. Надпреварата ще продължи и на 5 юли (неделя) с дисциплините за детските възрастови групи и щафетите, а официалното закриване и церемонията по награждаването ще се проведат от 14:00 часа.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта и с логистичната подкрепа на Община Пловдив.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Пловдив да станат част от спортния празник и да подкрепят състезателите по трасето на Гребната база.