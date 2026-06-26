Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при перфектни условия и организация на кортовете на ТК "Локомотив" край градския стадион "Пловдив".

23-годишният Нестеров победи на четвъртфиналите с 6:3, 7:6(4) Томазо Компанучи (Италия). Срещата продължи 2 часа и 1 минута.

Българинът допусна пробив в първия гейм на мача, но реагира впечатляващо и след три поредни спечелени гейма поведе с 3:1. До края на сета Нестеров сервира изключително стабилно и го затвори с 6:3 след гейм на нула.

Националът стигна до две точки за пробив при 4:4 във втората част, но не успя да се възползва. При 5:6 Нестеров показа здрави нерви, отрази сетбол за италианеца и така се стигна до тайбрек.

В него българинът поведе с 6:4 точки и реализира още първия си мачбол, за да триумфира с победата.

С този успех Нестеров заработи 14 точки за световната ранглиста, като през следващата седмица ще се изкачи в Топ 370 и ще запише рекордно класиране в кариерата си.

На полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу седмия поставен Сандро Коп (Австрия), а двубоят ще се проведе днес (26 юни) от 18:00 часа на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Входът за зрители е свободен.

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Алекс Ганчев загубиха на четвъртфиналите от Томас Фанкът (Австралия) и Раджийт Раи (Нова Зеландия) с 3:6, 6:3, 6:10 за час и 45 минути игра.

Фанкът и Раи поведоха с 4:1 по пътя към успеха в първия сет, но във втората част ролите се размениха и Генов и Ганчев дръпнаха с 4:1, след което запазиха преднината си, за да изравнят резултата. Така се стигна до решителен шампионски тайбрек до 10 точки, в който австралиецът и новозеландецът поведоха със 7:2 и това се оказа ключово за крайния успех.